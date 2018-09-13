Елена Темникова раскрыла секреты идеальной фигуры

Многочисленные поклонники часто спрашивают у Темниковой, в чем заключается секрет ее стройности. Певица не делает из этого никакой тайны. Строгих диет и голодания артистка не признает, однако у нее довольно сбалансированный рацион. Большое внимание бывшая солистка группы SEREBRO уделяет выбору качественных и полезных продуктов.На ночь знаменитость не ест оливки, сыр и другие продукты, которые могут провоцировать задержку воды в организме. Давно Елена Темникова отказалась от фасфуда. В то же время, когда она отправляется на отдых, то может позволить себя некоторые калорийные продукты. Чтобы быстро прийти в форму, артистка исключает из рациона мучное и сладкое.В повседневной жизни Темникова питается довольно просто. Ей не особо нравятся сладости, она не ест молочные продукты. На ее столе во время завтрака зачастую присутствует гречневая каша и омлет. Ужин и обед кардинальной не различаются, правда вечером артистка не ест углеводы.Спортом Елена Темникова не занимается. В качестве физической нагрузки она предпочитает танцы.