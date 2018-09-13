Клип Киркорова и Баскова чрезвычайно низко оценил Киселев
Телеведущий Дмитрий Киселев негативно отреагировал на новый клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Он утверждает, что певцы, судя по увиденному, ориентируются скорее на интернет аудиторию.
Киселев подчеркнул, что оба певца представляют собой одних из лучших певцов станы, а в новом клипе они выглядят нелицеприятно. Цитаты Киселева о том, что именно он думает о клипе, уже заполонили интернет. Стоит отметить, что ролик, тем не менее, содержит вначале предупреждение, довольно стандартное для Youtube, в котором говорится, что в клипе есть кадры с употреблением алкоголя и сцены насилия. Данный вид предупреждения широко используется среди многих блогеров и, возможно, это действительно признак того, что Басков и Киркоров рассчитывают на интернет-пользователей, в качестве основной аудитории.
С учетом того, что за неделю данный клип посмотрели 6 миллионов человек, клип народных артистов определенно можно считать успешным.
Киселев подчеркнул, что оба певца представляют собой одних из лучших певцов станы, а в новом клипе они выглядят нелицеприятно. Цитаты Киселева о том, что именно он думает о клипе, уже заполонили интернет. Стоит отметить, что ролик, тем не менее, содержит вначале предупреждение, довольно стандартное для Youtube, в котором говорится, что в клипе есть кадры с употреблением алкоголя и сцены насилия. Данный вид предупреждения широко используется среди многих блогеров и, возможно, это действительно признак того, что Басков и Киркоров рассчитывают на интернет-пользователей, в качестве основной аудитории.
С учетом того, что за неделю данный клип посмотрели 6 миллионов человек, клип народных артистов определенно можно считать успешным.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:04