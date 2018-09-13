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Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев публично извинился перед Ольгой Бузовой

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев, который не пришел на одну из встреч, извинился за свое поведение после выхода в эфир их с Ольгой личного разговора.

Напомним, что несколько дней назад зрители посмотрели третий выпуск нового проекта, в котором главная холостячка страны Ольга Бузова выгнала сразу двоих претендентов на свою руку и сердце, а также оставила без ответа Александра.

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев публично извинился перед Ольгой Бузовой

Молодой человек не явился на встречу с теледивой, однако пришел на соревнования, дабы попытаться выиграть свидание, но у него это не получилось. Он пообещал Оле рассказать, почему проигнорировал ее, но так и не сделал этого, поэтому девушка пригласила его на серьезный разговор.

Позже Бузова призналась, что очень хотела, чтобы Гринев ее успокоил, все объяснил, обнял, однако тот ничего из вышеперечисленного не сделал и ушел сразу после того, как она попросила его это сделать.

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев публично извинился перед Ольгой Бузовой

«Он ничего не сделал, а я уже плачу, земля из-под ног уходит. Все тело горит, коленки дрожат. А он ничего не сделал. Я понимаю, что он козел, но он мне нравится. Это какой-то бред, я не знаю, что делать», - сказала популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2».

На своей странице в социальной сети Instagram Оля выложила фрагмент беседы с Александром, под которым тот оставил интригующий комментарий, попросив прощение за свое поведение и трусость.

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев публично извинился перед Ольгой Бузовой

«Мог ведь откровенно поговорить наедине, рассказать все как есть. Ведь столько времени у нас было. И столько возможностей. Но не использовал, дурак. Меньше всего хотел, чтобы ты плакала из-за меня. Я абсолютно на тот момент этих слез был не достоин. Прости», - написал он.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:11
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