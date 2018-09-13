Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев публично извинился перед Ольгой Бузовой

«Он ничего не сделал, а я уже плачу, земля из-под ног уходит. Все тело горит, коленки дрожат. А он ничего не сделал. Я понимаю, что он козел, но он мне нравится. Это какой-то бред, я не знаю, что делать», - сказала популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2».

«Мог ведь откровенно поговорить наедине, рассказать все как есть. Ведь столько времени у нас было. И столько возможностей. Но не использовал, дурак. Меньше всего хотел, чтобы ты плакала из-за меня. Я абсолютно на тот момент этих слез был не достоин. Прости», - написал он.

Напомним, что несколько дней назад зрители посмотрели третий выпуск нового проекта, в котором главная холостячка страны Ольга Бузова выгнала сразу двоих претендентов на свою руку и сердце, а также оставила без ответа Александра.Молодой человек не явился на встречу с теледивой, однако пришел на соревнования, дабы попытаться выиграть свидание, но у него это не получилось. Он пообещал Оле рассказать, почему проигнорировал ее, но так и не сделал этого, поэтому девушка пригласила его на серьезный разговор.Позже Бузова призналась, что очень хотела, чтобы Гринев ее успокоил, все объяснил, обнял, однако тот ничего из вышеперечисленного не сделал и ушел сразу после того, как она попросила его это сделать.На своей странице в социальной сети Instagram Оля выложила фрагмент беседы с Александром, под которым тот оставил интригующий комментарий, попросив прощение за свое поведение и трусость.