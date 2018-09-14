Смартфон Nokia 9 получит ёмкий аккумулятор

Накануне стало известно, что новый девайс получит SoC Snapdragon 845 и аккумуляторною батарею ёмкостью 4 150 мА•ч, это значительно больше, чем у многих других флагманских моделей, присутствующих на рынке. Также сообщается о том, что смартфон будет оснащён камерой, которая состоит из пяти модулей.Кроме того инсайдеры сообщают, что у нового гаджета дисплей OLED получит диагональ 5,9 дюйма, а под экраном будет находиться сканер отпечатков пальцев. При этом отмечается, что в большинстве случаев новинку называют Nokia 9, однако подтверждения этому пока ещё нет.