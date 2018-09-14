АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

Смартфон Nokia 9 получит ёмкий аккумулятор

Смартфон Nokia 9 получит многомодульную основную камеру, ёмкий аккумулятор и сравнительно небольшой дисплей. О новом устройстве от Nokia в последнее время в Сети появилось немало информации, однако она постоянно пополняется.

Смартфон Nokia 9 получит ёмкий аккумулятор


Накануне стало известно, что новый девайс получит SoC Snapdragon 845 и аккумуляторною батарею ёмкостью 4 150 мА•ч, это значительно больше, чем у многих других флагманских моделей, присутствующих на рынке. Также сообщается о том, что смартфон будет оснащён камерой, которая состоит из пяти модулей.

Кроме того инсайдеры сообщают, что у нового гаджета дисплей OLED получит диагональ 5,9 дюйма, а под экраном будет находиться сканер отпечатков пальцев. При этом отмечается, что в большинстве случаев новинку называют Nokia 9, однако подтверждения этому пока ещё нет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инсайдер: Игровой смартфон Razer Phone 2 может
Смартфон Nokia 9 получит ёмкий аккумулятор
Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника
Учёные: Гаджеты на уроках ухудшают успеваемость
Ани Лорак рассказала, почему вышла замуж за турка
Лиза Боярская ждет второго ребенка и уходит в
Лолита Милявская увидела своего двойника на
Виктория Романец назвала «продажной тварью»
Анну Семенович в бархатном халате назвали
Беспроводная гарнитура AirPods подорожала в РФ
Рита Дакота: Вряд ли решусь на рождение второго
Анастасия Балинская намекнула на свою беременность
Ученые: Злоупотребление алкоголем приводит к
В России не появится Apple Watch Series 4 в
В Антарктиде уфологи обнаружили диски
Алексей Купин должен бросить Майю Донцову и
Фанаты уверены, что руководство выживает супругов
В Apple назвали дату выхода iOS 12
В Красноярске доказали пользу потребления
«Точно порчу навели»: Поклонники Ольги Бузовой
Сергей Жорин: Петросян начал опись имущества,
Клип Киркорова и Баскова чрезвычайно низко оценил
В Крыму у трассы «Таврида» в пещере нашли останки
Анфиса Чехова: «Чем больше я вешу, тем лучше у
Пластический хирург назвал причину болезней Софии
Директор РАН объяснил, от чего зависит будущее
В Уфе поднялась цена на проезд в маршрутках
В Новосибирске владельцы банковских карт
На улицах Черноземья запечатлели раритетный
Forbes: Самым высокооплачиваемым рэпером стал
Просмотреть все новости