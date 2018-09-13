В России не появится Apple Watch Series 4 в стальном корпусе

Эксперты не понимают логику Apple, многие россияне хотели бы приобрести именно стальную версию часов, однако по определенным причинам, это не представляется возможным. Кроме того, на территории РФ доступны лишь 3 варианта ремешка для часов из 8 возможных. Представители пока никак не комментировали данное решение по отношению к российским потребителям, впрочем, вероятно их аналитики приняли такое решение на основании предыдущего опыта торговли в РФ. Важно также отметить, что россиянам будет недоступна функция GPS + CELLULAR.Так или иначе, алюминиевая версия умных часов, в обозримом будущем, появится в городах России. Впрочем, остается загадкой, будут ли в будущем гражданам России полные комплектации новой продукции, или же это знак того, что Apple планирует отказаться от части покупателей.