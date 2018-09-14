Новая операционная система macOS Mojave выйдет 24 сентября
Представители "яблочной" корпорации назвали дату выхода операционной системы macOS Mojave, которую представили на конгрессе WWDC 2018 в начале лета. Старт финальной версии новой ОС от Apple намечается на 24 сентября.
На данный момент macOS Mojave пребывает на завершающей стадии разработки, однако обычным пользователям новая ОС уже доступна по программе бета-тестирования. С 24 сентября операционная система станет доступна всем желающим для бесплатной загрузки в маркете приложений Mac App Store.
Основными новшествами ОС, которые сразу же бросаются в глаза, являются динамический рабочий стол, на нём изображение изменяется в зависимости от времени суток, и тёмная тема. Отмечается, что операционная система подходит для компьютеров, которые были представлены не позднее середины 2012 года, а также для девайсов Mac Pro 2010 и 2012 годов, имеющих графические карты и поддержку Metal.
На данный момент macOS Mojave пребывает на завершающей стадии разработки, однако обычным пользователям новая ОС уже доступна по программе бета-тестирования. С 24 сентября операционная система станет доступна всем желающим для бесплатной загрузки в маркете приложений Mac App Store.
Основными новшествами ОС, которые сразу же бросаются в глаза, являются динамический рабочий стол, на нём изображение изменяется в зависимости от времени суток, и тёмная тема. Отмечается, что операционная система подходит для компьютеров, которые были представлены не позднее середины 2012 года, а также для девайсов Mac Pro 2010 и 2012 годов, имеющих графические карты и поддержку Metal.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 03:03