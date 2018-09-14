Новая операционная система macOS Mojave выйдет 24 сентября

На данный момент macOS Mojave пребывает на завершающей стадии разработки, однако обычным пользователям новая ОС уже доступна по программе бета-тестирования. С 24 сентября операционная система станет доступна всем желающим для бесплатной загрузки в маркете приложений Mac App Store.Основными новшествами ОС, которые сразу же бросаются в глаза, являются динамический рабочий стол, на нём изображение изменяется в зависимости от времени суток, и тёмная тема. Отмечается, что операционная система подходит для компьютеров, которые были представлены не позднее середины 2012 года, а также для девайсов Mac Pro 2010 и 2012 годов, имеющих графические карты и поддержку Metal.