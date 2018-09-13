В Крыму у трассы «Таврида» в пещере нашли останки древних слонов и жирафов

В Крыму уникальная находка заставила археологов предположить, что ранее полуостров по климатическим условиям очень походил на современные тропики. Во время работ на трассе «Таврида» специалисты наткнулись на неизвестную пещеру, из-за которой строительство пришлось приостановить, так как существует риск обвала дороги. После прибытия на место научной группы оказалось, что в ней в большом количестве присутствуют останки древних диких животных, включая слонов, жирафов, дикобразов, мелких грызунов, верблюдов и носорога Мерка. Находка натолкнула специалистов на мысль, что ранее, а именно в период от 800 тысяч до 2,5 миллионов лет назад территория полуострова имела совершенно иной близкий к тропическому климат.Представитель крымского музея зоологии им. Вернадского Дмитрий Старцев назвал находку пещеры уникальным событием для России, так как наука до сих пор не знала, о том, что на территории полуострова водились слоны и жирафы. Более точный возраст, а также принадлежность других останков к определённым видам будет установлена после радиоуглеродного анализа. Строительство трассы «Таврида» в Крыму приостановлено до завершения исследовательских работ археологов.