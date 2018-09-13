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В ДТП под Самарой из-за пьяного водителя погиб пассажир

Сегодня утром на 110 километре автотрассы Самара - Большая Черниговка произошло ДТП при участии трех легковых автомобилей. Водитель в пьяном состоянии «выскочил» на встречную полосу и налетел на две иномарки, пассажир одной из них от травм скончался на месте.
В ДТП под Самарой из-за пьяного водителя погиб пассажир

Как удалось выяснить в управления ГУ МВД, водитель LADA Priora, будучи пьяным, выехал на встречную полосу движения и ударил две иномарки: джип Mitsubishi Pajero Sport и корейскую легковушку Hyundai Elantra. Последняя, к слову, от сильного удара вылетела на обочину, перевернувшись на бок.

Пассажир Hyundai Elantra погиб сразу, а водителя с травмами головы срочно доставили в ближайшую областную больницу каретой скорой помощи. Сотрудники полиции тщательно поверяют причины аварии.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:50
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