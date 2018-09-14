Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника

Заболевание говорит о том, что нарушается структура позвоночных тканей и межпозвоночных дисков. Это приводит к изменению их формы и эластичности. Патологическое разрушение тканей сопровождается защемлением нервных окончаний.Врачи посоветовали Лолите плавать вниз головой, но при ее трудном рабочем графике это делать практически невозможно. В самолете певица будет летать исключительно со специальным шейным ошейником. Девайс помогает поддерживать голову в нужном положении, помогая разгрузить шейного отдела и мускул.«Артисты моего поколения не привыкли жаловаться, мы все привыкли идти на сцену, стиснув зубы», - заявила Лолита.Отметим, что в ноябре певица отметит свой 55-летний юбилей. Для всех поклонников она приготовила необычный сюрприз – концерт под открытым небом в Подмосковье. Единственными зрителями выступили только местные животные и деревья. Певица решила не раскрывать предварительно всех секретов. Однако, если мероприятия покажут на ТВ, рейтинги этого канала точно поднимутся.