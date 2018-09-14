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Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника

Певица Лолита рассказала, что недавно у нее диагностировали остеохондроз, поэтому летать ей теперь можно только в специальном ошейнике. Недуг появляется из-за того, что человек нередко пребывает в неудобных позах в самолете или в машине.
Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника

Заболевание говорит о том, что нарушается структура позвоночных тканей и межпозвоночных дисков. Это приводит к изменению их формы и эластичности. Патологическое разрушение тканей сопровождается защемлением нервных окончаний.

Врачи посоветовали Лолите плавать вниз головой, но при ее трудном рабочем графике это делать практически невозможно. В самолете певица будет летать исключительно со специальным шейным ошейником. Девайс помогает поддерживать голову в нужном положении, помогая разгрузить шейного отдела и мускул.

«Артисты моего поколения не привыкли жаловаться, мы все привыкли идти на сцену, стиснув зубы», - заявила Лолита.

Отметим, что в ноябре певица отметит свой 55-летний юбилей. Для всех поклонников она приготовила необычный сюрприз – концерт под открытым небом в Подмосковье. Единственными зрителями выступили только местные животные и деревья. Певица решила не раскрывать предварительно всех секретов. Однако, если мероприятия покажут на ТВ, рейтинги этого канала точно поднимутся.

 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:27
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