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Труп обезглавленного частного детектива найден в Подмосковье

13 сентября скелет мужчины, найденный в Подмосковье немного ранее, удалось опознать. По заявлению экспертов, найденные кости принадлежат гражданину Смоленска, частному детективу, который пропал около 3-х месяцев назад.
Труп обезглавленного частного детектива найден в Подмосковье

Как сообщают источники, гражданин Смоленска работал частным детективом с 2015 года. В какой-то момент он по работе отправился в подмосковный поселок Дмитриевку, где и погиб. Как сообщают судмедэксперты, мужчине отрубили голову. Об этом сотрудники правоохранительных органов могли судить, исходя из того, что череп находился на существенном расстоянии от остальных останков.

Рядом с телом был также обнаружен портфель с документами, благодаря которым процесс опознания упростился. По неподтвержденным источникам также известно, что неподалеку от данного скелета ранее находили и другие.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:30
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