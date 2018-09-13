Труп обезглавленного частного детектива найден в Подмосковье

Как сообщают источники, гражданин Смоленска работал частным детективом с 2015 года. В какой-то момент он по работе отправился в подмосковный поселок Дмитриевку, где и погиб. Как сообщают судмедэксперты, мужчине отрубили голову. Об этом сотрудники правоохранительных органов могли судить, исходя из того, что череп находился на существенном расстоянии от остальных останков.Рядом с телом был также обнаружен портфель с документами, благодаря которым процесс опознания упростился. По неподтвержденным источникам также известно, что неподалеку от данного скелета ранее находили и другие.