Учёные: Гаджеты на уроках ухудшают успеваемость всего класса

Учёные решили детально подойти к изучению вопроса относительно того, влияет ли использование смартфонов и других гаджетов на повышение успеваемости учащихся. Для эксперимента эксперты выбрали группу студентов-психологов, которая должна была продолжать обучение в обычном режиме по привычному расписанию, но на половине предметов любые девайсы оказались под запретом, а на остальных их использование приветствовалось. Примечательно то, что поточные результаты студентов по дисциплинам никак не изменились, но вот итоговые оценки показали, что использование гаджетов на уроках всё же ухудшает успеваемость всего класса.По результатам эксперимента видно, что предметы, на которых студенты не брали в руки смартфоны или ноутбуки, сданы на отлично, либо же оценка просто не изменилась в сравнении с предыдущим разом. Успеваемость по дисциплинам, на лекциях которых гаджеты разрешались, ухудшилась именно во время итогового контроля, но не только у тех, кто применял технику на уроках, а у всей группы. Учёные обращают внимание преподавателей и учителей на то, что по поточным результатам нельзя вычислить момент снижения успеваемости, поэтому важно доносить до учащихся этот факт.