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Пластический хирург назвал причину болезней Софии Ротару

Пластический хирург Александр Вдовин назвал одну из причин болезней народной артистки Софии Ротару. В последнее время знаменитую певицу подводит здоровье. Некоторое предполагают, что исполнительница слегла из-за пластических операций и различных омолаживающих процедур.
Пластический хирург назвал причину болезней Софии Ротару

По словам врача, София Ротару имеет прекрасный вкус, поэтому вряд ли она перебарщивала с инъекциями красоты. Медик отметил, что артистка прибегала к ним исключительно в рамках необходимости. Как предположил Вдовин, Ротару часто посещает своего косметолога. Возможно, она делает липосакции, блефаропластику, биоревитализациу, коррекцию формы носа. Однако хирург помогает, что пластические операции не имеют отношения к ухудшению здоровья артистки.

Напомним, что 25 августа София Ротару попала в одну из больниц после резкого скачка давления. В обморок она упала прямо во время официального мероприятия, куда была приглашена в качестве гости. В момент приступа Ротару частично потеряла память.

 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:51
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