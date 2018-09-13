Пластический хирург назвал причину болезней Софии Ротару

По словам врача, София Ротару имеет прекрасный вкус, поэтому вряд ли она перебарщивала с инъекциями красоты. Медик отметил, что артистка прибегала к ним исключительно в рамках необходимости. Как предположил Вдовин, Ротару часто посещает своего косметолога. Возможно, она делает липосакции, блефаропластику, биоревитализациу, коррекцию формы носа. Однако хирург помогает, что пластические операции не имеют отношения к ухудшению здоровья артистки.Напомним, что 25 августа София Ротару попала в одну из больниц после резкого скачка давления. В обморок она упала прямо во время официального мероприятия, куда была приглашена в качестве гости. В момент приступа Ротару частично потеряла память.