В Кемерово автоледи попала в массовое ДТП
В Кемерово 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, за рулём одного из них сидела женщина. В настоящее время муж автоледи разыскивает очевидцев дорожного инцидента.
Авария произошла утром в 08:55 на месте пересечения улиц Спортивной и 9 Января. Житель Кемерово посредством интернета обращается ко всем, кто что-нибудь видел, как произошла авария, немедленно сообщить. Также мужчина обращается с просьбой отозваться тех водителей у кого, есть запись ДТП на видеорегистратор.
При этом мужчина не уточнил, каких марок были автомобили, попавшие в аварию.
Авария произошла утром в 08:55 на месте пересечения улиц Спортивной и 9 Января. Житель Кемерово посредством интернета обращается ко всем, кто что-нибудь видел, как произошла авария, немедленно сообщить. Также мужчина обращается с просьбой отозваться тех водителей у кого, есть запись ДТП на видеорегистратор.
При этом мужчина не уточнил, каких марок были автомобили, попавшие в аварию.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 17:11