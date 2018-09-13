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В Кемерово автоледи попала в массовое ДТП

В Кемерово 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, за рулём одного из них сидела женщина. В настоящее время муж автоледи разыскивает очевидцев дорожного инцидента.

В Кемерово автоледи попала в массовое ДТП


Авария произошла утром в 08:55 на месте пересечения улиц Спортивной и 9 Января. Житель Кемерово посредством интернета обращается ко всем, кто что-нибудь видел, как произошла авария, немедленно сообщить. Также мужчина обращается с просьбой отозваться тех водителей у кого, есть запись ДТП на видеорегистратор.

При этом мужчина не уточнил, каких марок были автомобили, попавшие в аварию.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 17:11
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