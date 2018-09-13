В Кемерово автоледи попала в массовое ДТП

Авария произошла утром в 08:55 на месте пересечения улиц Спортивной и 9 Января. Житель Кемерово посредством интернета обращается ко всем, кто что-нибудь видел, как произошла авария, немедленно сообщить. Также мужчина обращается с просьбой отозваться тех водителей у кого, есть запись ДТП на видеорегистратор.При этом мужчина не уточнил, каких марок были автомобили, попавшие в аварию.