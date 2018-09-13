Александра Черно боится превратиться в феминистку

«Я очень боюсь, что рано или поздно-превращусь в фиминистку... Как с этим бороться?» - поинтересовалась Саша у своих подписчиков.

«Феминизм-удел жиробасов неудовлетворенных жизнью!», «Какой бред», «С таким отношением, останешься ты одна одинешенька! Баба-мужик никому не нужна, мужчина перестает себя чувствовать мужчиной рядом с такой, ну или будешь с каким-нибудь сопливым подобием мужика! Менять себя нужно, учиться быть девочкой», «С каждым набранным лишним килограммом остатки мозга в голове жирночерно так же пропорционально зарастают жиром...» - писали они в комментариях.

Однако в тропиках у возлюбленных появились новые недопонимания. Они не могут найти общий язык друг с другом и утверждают, что если так пойдет и дальше, то они обязательно расстанутся.На днях девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором призналась, что хочет быть сильной, независимой и самодостаточной женщиной. Она не может довериться своему мужчине, поскольку думает, что сама сделает все намного лучше.Что касается тех, то посоветовать действительно что-то хорошее они не смогли, а лишь начали критиковать Черно за ее поведение и призывать к похудению.