Директор РАН объяснил, от чего зависит будущее человечества

Во время Восточного экономического форума, проходящего с 11 по 13 сентября, директор Российской академии наук (РАН) провёл открытую встречу с американскими студентами, где высказал своё мнение о том, что будущее человечества Земли зависит в первую очередь от развития не только технологий, но и науки, а также от налаженного международного сотрудничества во всех сферах. Александр Сергеев убеждён, что именно этот фактор станет решающим в определении качества и продолжительности жизни будущих поколений.Кроме того, директор РАН напомнил, что уже в ближайшие года Российская академия наук отпразднует своё 300-летие со дня основания, в связи с чем решил коротко поведать о грядущем строительстве установки megascience на территории Дальнего Востока.