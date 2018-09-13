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Директор РАН объяснил, от чего зависит будущее человечества

Директор РАН во время выступления на ВЭФ объяснил, от чего зависит благополучное будущее человечества. Встреча Александра Сергеева с американскими студентами состоялась на территории Росконгресса.
Директор РАН объяснил, от чего зависит будущее человечества

Во время Восточного экономического форума, проходящего с 11 по 13 сентября, директор Российской академии наук (РАН) провёл открытую встречу с американскими студентами, где высказал своё мнение о том, что будущее человечества Земли зависит в первую очередь от развития не только технологий, но и науки, а также от налаженного международного сотрудничества во всех сферах. Александр Сергеев убеждён, что именно этот фактор станет решающим в определении качества и продолжительности жизни будущих поколений.

Кроме того, директор РАН напомнил, что уже в ближайшие года Российская академия наук отпразднует своё 300-летие со дня основания, в связи с чем решил коротко поведать о грядущем строительстве установки megascience на территории Дальнего Востока.

 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 18:47
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