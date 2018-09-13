В Твери в детском парке бездомная собака напала на 10-летнюю девочку

Нападения собак на людей происходят достаточно редко, однако в основном целями являются женщины и дети. Именно благодаря нападению на более слабых людей, возникает определенная статистика, говорящая о серьезной опасности, исходящей от бездомных животных. Мать девочки в тот же день обратилась в местную городскую администрацию с вопросами о том, как долго власти собираются игнорировать проблему бездомных собак. Также женщина упомянула, что, по ее мнению, представители власти будут бездействовать до тех пор, пока нападения бездомных животных не возымеют более серьезные последствия.Стоит отметить, что чаще всего, нападения собак не кончаются смертью пострадавших, в основном все сводится к небольшим травмам, вплоть до укуса. Возможно, именно это и делает бездомных животных достаточно безопасными, с точки зрения властей.