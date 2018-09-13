В Уфе поднялась цена на проезд в маршрутках
В Уфе в маршрутках снова подняли цену на проезд. О повышении стоимости поездок заявили водители автобусов No257, которые курсируют по маршруту Уфа-Дема.
По словам водителей, пассажирам теперь придётся платить за проезд 30 рублей, тем, кто следует по маршруту Дема-Авдон, поездка обойдётся в 40 рублей, а за путь из Уфы в Авдон местные жители заплатят 70 рублей. При этом сами шофера автобусов отмечают, что цены были увеличены в связи с тем, что возросла стоимость на топливо.
Стоит отметить, что накануне стоимость проезда стала обходиться дороже и в маршрутке No269, этот автобус следует из Черниговки в Зелёную рощу и обратно. Раньше пассажирам поездка обходилась в 20 рублей, а теперь они платят по 25 рублей.
По словам водителей, пассажирам теперь придётся платить за проезд 30 рублей, тем, кто следует по маршруту Дема-Авдон, поездка обойдётся в 40 рублей, а за путь из Уфы в Авдон местные жители заплатят 70 рублей. При этом сами шофера автобусов отмечают, что цены были увеличены в связи с тем, что возросла стоимость на топливо.
Стоит отметить, что накануне стоимость проезда стала обходиться дороже и в маршрутке No269, этот автобус следует из Черниговки в Зелёную рощу и обратно. Раньше пассажирам поездка обходилась в 20 рублей, а теперь они платят по 25 рублей.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 18:46