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В Уфе поднялась цена на проезд в маршрутках

В Уфе в маршрутках снова подняли цену на проезд. О повышении стоимости поездок заявили водители автобусов No257, которые курсируют по маршруту Уфа-Дема.

В Уфе поднялась цена на проезд в маршрутках


По словам водителей, пассажирам теперь придётся платить за проезд 30 рублей, тем, кто следует по маршруту Дема-Авдон, поездка обойдётся в 40 рублей, а за путь из Уфы в Авдон местные жители заплатят 70 рублей. При этом сами шофера автобусов отмечают, что цены были увеличены в связи с тем, что возросла стоимость на топливо.

Стоит отметить, что накануне стоимость проезда стала обходиться дороже и в маршрутке No269, этот автобус следует из Черниговки в Зелёную рощу и обратно. Раньше пассажирам поездка обходилась в 20 рублей, а теперь они платят по 25 рублей.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 18:46
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