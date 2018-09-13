В Уфе поднялась цена на проезд в маршрутках

По словам водителей, пассажирам теперь придётся платить за проезд 30 рублей, тем, кто следует по маршруту Дема-Авдон, поездка обойдётся в 40 рублей, а за путь из Уфы в Авдон местные жители заплатят 70 рублей. При этом сами шофера автобусов отмечают, что цены были увеличены в связи с тем, что возросла стоимость на топливо.Стоит отметить, что накануне стоимость проезда стала обходиться дороже и в маршрутке No269, этот автобус следует из Черниговки в Зелёную рощу и обратно. Раньше пассажирам поездка обходилась в 20 рублей, а теперь они платят по 25 рублей.