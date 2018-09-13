Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец про ее скандальное «хлюпанье»

«Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - сообщила девушка.

«Печально, когда от женщины в 30 лет не хочет муж детей, да ещё и пишет об этом своей бывшей жене. И нынешней от безысходности приходится «хавать» все это… Позже, поняв, что ее собственный муж называет ее мразью, она начинает обвинять других в климаксе, хотя лучше в климаксе, чем в хлюпанье, извините, вагины (это кстати, он тоже писал), но уже другой даме», - написала Женя в своем микроблоге.

«Всему есть предел. «Отвалите от нашей семьи со своими грязными отношениями, не втягивайте меня и ребёнка!» — сказала бы я. Но понимаю, что смысла нет, потому что там мозгов нет!» - заявила экс-звезда телестройки.

«Берегите своих близких от ненормальных людей, особенно, если они скрытые ваши фанаты. И подбирают за вами все, начиная от визажистов, мужей, подруг, домработниц, дизайнеров… Да что уж там, даже идеи фотосета. Кстати, у меня там мусор накопился в ведре. Ннннадо?! Фанаты — они такие», - подытожила Феофилактова, прямо намекая на то, что Романец не только увела у нее мужа, но и старается жить ее жизнью.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Антон Гусев и Виктория Романец разводятся из-за того, что девушка назвала сына избранника «дауном» и «выродком». Причем рассказала об этом сама Феофилактова, которой среди ночи решил пожаловаться бывший муж.Некоторое время супруги не выходили на связь с общественностью и никак не комментировали свой развод, однако вчера Вика все-таки дала небольшое интервью, в котором заявила, что у Жени климакс.После этих слов молчать не стала и Феофилактова, она высказала свое мнение по поводу нынешней жены Антона, а также предоставила скриншот переписки с экс-супругом, дабы раз и навсегда доказать свою правоту.Молодая мамочка попросила прощения у подписчиков за то, что втягивает их в эту тему, но других методов борьбы с людьми, о которых она не вспоминала 2 года, а они мало того, что уводят чужих мужей из семьи, так еще и переходят на оскорбления невинных детей, она не видит.Она считает, что никто не в праве обсуждать ее ребенка в подобном ключе и тем более оскорблять его. По ее мнению, на это способен только больной человек.