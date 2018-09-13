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Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец про ее скандальное «хлюпанье»

Скандал между двумя бывшими участницами телепроекта «Дом-2» Романец и Феофилактовой получил новый виток, поскольку после вчерашних неприятных слов Виктории в свой адрес Евгении решила прекратить молчать и высказать все, что думает о нынешней жене своего экс-супруга.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Антон Гусев и Виктория Романец разводятся из-за того, что девушка назвала сына избранника «дауном» и «выродком». Причем рассказала об этом сама Феофилактова, которой среди ночи решил пожаловаться бывший муж.

Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец про ее скандальное «хлюпанье»

Некоторое время супруги не выходили на связь с общественностью и никак не комментировали свой развод, однако вчера Вика все-таки дала небольшое интервью, в котором заявила, что у Жени климакс.

«Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - сообщила девушка.

После этих слов молчать не стала и Феофилактова, она высказала свое мнение по поводу нынешней жены Антона, а также предоставила скриншот переписки с экс-супругом, дабы раз и навсегда доказать свою правоту.

Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец про ее скандальное «хлюпанье»

«Печально, когда от женщины в 30 лет не хочет муж детей, да ещё и пишет об этом своей бывшей жене. И нынешней от безысходности приходится «хавать» все это… Позже, поняв, что ее собственный муж называет ее мразью, она начинает обвинять других в климаксе, хотя лучше в климаксе, чем в хлюпанье, извините, вагины (это кстати, он тоже писал), но уже другой даме», - написала Женя в своем микроблоге.

Молодая мамочка попросила прощения у подписчиков за то, что втягивает их в эту тему, но других методов борьбы с людьми, о которых она не вспоминала 2 года, а они мало того, что уводят чужих мужей из семьи, так еще и переходят на оскорбления невинных детей, она не видит.

Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец про ее скандальное «хлюпанье»

«Всему есть предел. «Отвалите от нашей семьи со своими грязными отношениями, не втягивайте меня и ребёнка!» — сказала бы я. Но понимаю, что смысла нет, потому что там мозгов нет!» - заявила экс-звезда телестройки.

Она считает, что никто не в праве обсуждать ее ребенка в подобном ключе и тем более оскорблять его. По ее мнению, на это способен только больной человек.

Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец про ее скандальное «хлюпанье»

«Берегите своих близких от ненормальных людей, особенно, если они скрытые ваши фанаты. И подбирают за вами все, начиная от визажистов, мужей, подруг, домработниц, дизайнеров… Да что уж там, даже идеи фотосета. Кстати, у меня там мусор накопился в ведре. Ннннадо?! Фанаты — они такие», - подытожила Феофилактова, прямо намекая на то, что Романец не только увела у нее мужа, но и старается жить ее жизнью.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:01
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