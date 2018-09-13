Ани Лорак рассказала, почему вышла замуж за турка

Ани Лорак вспомнила стадии зарождения ее романа с эффектным иностранцем. Решающую роль в том, чтобы узаконить отношения, сыграло желание завести ребенка. Певица призналась, что ей действительно хотелось познать радость материнства. Мурата она рассматривала как прекрасного отца.«В жизни женщины наступает период, когда ты хочешь ребенка, и смотришь на мужчину как на будущего отца», - заявила певица.Проблемы в отношениях с супругом Лорак по-прежнему не комментирует. На одном дыхании она перенесла серию слухов о его изменах. Эту информацию артистка не подтвердила и не опровергла. В начале сентября стало известно, что семья счастлива. Вместе супруги проводили свою дочь Софию в первый класс. В социальной сети Мурат сообщил, что со звездной супругой у него все хорошо. Это окончательно запутало фанатов пары.