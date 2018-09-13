Ани Лорак рассказала, почему вышла замуж за турка
Певица Ани Лорак впервые за долгое время высказалась на тему своих отношений с супругом. В ходе недавнего интервью она рассказала, почему вышла замуж за турка по имени Мурат.
Ани Лорак вспомнила стадии зарождения ее романа с эффектным иностранцем. Решающую роль в том, чтобы узаконить отношения, сыграло желание завести ребенка. Певица призналась, что ей действительно хотелось познать радость материнства. Мурата она рассматривала как прекрасного отца.
«В жизни женщины наступает период, когда ты хочешь ребенка, и смотришь на мужчину как на будущего отца», - заявила певица.
Проблемы в отношениях с супругом Лорак по-прежнему не комментирует. На одном дыхании она перенесла серию слухов о его изменах. Эту информацию артистка не подтвердила и не опровергла. В начале сентября стало известно, что семья счастлива. Вместе супруги проводили свою дочь Софию в первый класс. В социальной сети Мурат сообщил, что со звездной супругой у него все хорошо. Это окончательно запутало фанатов пары.
Ани Лорак вспомнила стадии зарождения ее романа с эффектным иностранцем. Решающую роль в том, чтобы узаконить отношения, сыграло желание завести ребенка. Певица призналась, что ей действительно хотелось познать радость материнства. Мурата она рассматривала как прекрасного отца.
«В жизни женщины наступает период, когда ты хочешь ребенка, и смотришь на мужчину как на будущего отца», - заявила певица.
Проблемы в отношениях с супругом Лорак по-прежнему не комментирует. На одном дыхании она перенесла серию слухов о его изменах. Эту информацию артистка не подтвердила и не опровергла. В начале сентября стало известно, что семья счастлива. Вместе супруги проводили свою дочь Софию в первый класс. В социальной сети Мурат сообщил, что со звездной супругой у него все хорошо. Это окончательно запутало фанатов пары.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Вчера, 23:30