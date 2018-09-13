«Да, я ушел из «Дома-2»: Родителям экс-участника «Дома-2» Романа Гриценко не понравилась мимолетная связь своего сына в туалете

«Да, я ушел из «ДОМа-2» некоторое время назад. Я ничего не имею против шоу. Это место многое мне дало. Просто пришло время расти, двигаться дальше. Я понял, что занимаю чужое место на проекте, ведь на «ДОМе-2» нужно строит», - признался Роман Гриценко журналистам «СтарХита».

«Я несколько месяцев думал об этом, но окончательно принял решение после того, как приехал с Сейшельских островов. Благодарен ведущим за то, что позволили мне уйти без голосования, достойно. Оля тут абсолютно ни при чем. Она на мое решение никак не повлияла. Однако Оля является для меня большим мотиватором. Я хочу, чтобы в будущем она мною очень гордилась», - твердо заявил Роман Гриценко.

«Я буду заниматься традиционном бизнесом, развиваться в этом направлении. Вдаваться в детали пока не хочется. Будет гораздо приятнее, если вы сами все узнаете», - рассказал бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого из преданных поклонников телепроекта «Дом-2» не является секретом то, что за последние несколько месяцев Роман Гриценко стал одним из самых обсуждаемых участников реалити. Причина тому очень проста, ведь 23-летний парень во всеуслышание заявил, что испытывает к телеведущей телестройки сильную симпатию, которую не демонстрировать он попросту не может.Нужно сказать, что Ольга Бузова время от времени принимала ухаживания Романа Гриценко, однако неизменно подчеркивала, что у них в будущем не будет никаких отношений. Приход к молодому человеку Ирины Пинчук только ухудшил и без того сложную ситуацию. Да и конфликтных ситуаций с другими участниками «Дома-2» у Романа прибавилось.В результате любимчик прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой принял довольно неожиданное для телезрителей и своих коллег решение. Роман Гриценко покинул телепроект.На сегодняшний день неизвестно, как на уход Романа Гриценко отреагировала Ольга Бузова. На данный момент телеведущая активно занимается поиском того единственного, который сделает ее по-настоящему счастливой женщиной на новом телепроекте «Замуж за Бузову».Отметим, что среди претендентов на руку и сердце теледивы оказались довольно богатые и симпатичные молодые люди, которые в первый же день реалити заявили, что готовы ради Ольги пойти на любые жертвы. Тем не менее, сама Бузова пока не готова определиться со своей симпатией, поэтому продолжает общаться с участниками телешоу «Замуж за Бузову» и ходить с ними на свидания.Роман Гриценко отметил, что ему сразу же не понравилось то, что Ольга Бузова решила принять участие в новом любовном реалити-шоу. Однако, как оказалось, знаменитость проигнорировала критику потенциального возлюбленного. При этом бывший участник «Дома-2» поспешил подчеркнуть, что теледива не имеет никакого отношения к его решению навсегда покинуть Периметр.Стоит заметить, что сейчас многие телезрители реалити принялись обсуждать в Сети то, что Роман покинул Периметр только из-за того, что уже устал от издевательств организаторов «Дома-2». Ведь нужно вспомнить недавнишний выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», темой которого стала интимная связь Гриценко и Ирины Пинчук в туалете.Тогда, на съемочную площадку телестройки, администрация шоу пригласила даже родителей молодого человека и несовершеннолетнего брата брюнетки. По словам зрителей реалити-шоу, Гриценко понял, что больше не готов ни за какие деньги терпеть публичные унижения, особенно, когда за этим наблюдают его же родители, поэтому и покинул «Дом-2».Покинув скандальную телестройку «Дом-2», Роман Гриценко явно не намерен сидеть без дела. По словам 23-летнего молодого человека, он планирует попробовать себя в предпринимательской деятельности.К слову, преданные поклонники скандального телепроекта на данный момент разделились во мнениях, обсуждая решение Романа Гриценко покинуть Периметр. Огромнейшее количество телезрителей «Дома-2» просто-таки уверены в том, что молодой человек в очередной раз решился на некий пиар-ход. Тем не менее, нашлись и те поклонники реалити, которые убеждены, что парень поступил правильно, когда ушел из телешоу.Сам же бывший участник «Дома-2» уже начал наслаждаться своей свободой. Роман Гриценко успел провести время не только со своими близкими и родными людьми, но и повстречаться с некоторыми друзьями по съемочной площадке телепроекта, которые уже давно покинули Периметр.Так, к примеру, экс-звезда реалити Александр Гобозов несколько часов назад опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию с Романом Гриценко, под которой намекнул своим преданным подписчикам, что они с Ромой намерены заниматься развитием совместного бизнеса.В свою очередь многие поклонники телепроекта «Дом-2» уверены в том, что Роман Гриценко недолго будет находиться в одиночках вне Периметра, ведь благодаря участию в реалити-шоу 23-летний молодой человек обрел неимоверную популярность и любовь у противоположного пола.