АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

В Новосибирске владельцы банковских карт Mastercard будут ездить в метро со скидкой

В Новосибирске 13 сентября для пассажиров метро началась акция. Теперь владельцы банковских карт Mastercard будут ездить с двухрублёвой скидкой.

В Новосибирске владельцы банковских карт Mastercard будут ездить в метро со скидкой


Владельцы бесконтактных современных карт Mastercard смогут всю осень ездить в метро Новосибирска со скидкой. Она продлится с 13.09.2018 года по 30.11.2018 года. Проезд для данной категории пассажиров станет дешевле на 2 рубля - 18 рублей. Данная информация передана представителями пресс-службы новосибирского метрополитена.

Раньше Анатолий Локоть, являющийся мэром города, заявил, что в рамках развития Новосибирска планируется возвращение жителей на общественный транспорт. Это позволит уменьшить количество пробок в развивающемся муниципалитете.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:41
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Красноярске доказали пользу потребления
«Точно порчу навели»: Поклонники Ольги Бузовой
Сергей Жорин: Петросян начал опись имущества,
Клип Киркорова и Баскова чрезвычайно низко оценил
В Крыму у трассы «Таврида» в пещере нашли останки
Анфиса Чехова: «Чем больше я вешу, тем лучше у
Пластический хирург назвал причину болезней Софии
Директор РАН объяснил, от чего зависит будущее
В Уфе поднялась цена на проезд в маршрутках
В Новосибирске владельцы банковских карт
На улицах Черноземья запечатлели раритетный
Forbes: Самым высокооплачиваемым рэпером стал
От экс-участницы «Дома-2» Виктории Романец
Елена Темникова рассказала, как она остаётся
Друзья Виктории Романец встали на сторону Евгении
«Колбаса их связала»: Ольгу Бузову «поймали» в
Ученые: Чай раскрывает творческий потенциал
Тата Блюменкранц умоляет руководство «Дома-2»
В Бельгии на мусороперерабатывающем заводе
Появились слухи, что Ирина Пинчук уже рассталась
В Оренбургской области мужчина держал в
Труп обезглавленного частного детектива найден в
«Скажу так: упал, встал, отряхнулся и иди
Аналитики назвали 5 самых популярных
«Шурыгина отдыхает!»: Любовница Александра Серова
Сталеплавильный завод "Амурсталь" и Промсвязьбанк
В Кемерово автоледи попала в массовое ДТП
Ученые: Люди с грушевидной формой тела являются
В ДТП под Самарой из-за пьяного водителя погиб
В Красноярском крае мужчина регулярно избивал
Просмотреть все новости