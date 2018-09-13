В Новосибирске владельцы банковских карт Mastercard будут ездить в метро со скидкой

Владельцы бесконтактных современных карт Mastercard смогут всю осень ездить в метро Новосибирска со скидкой. Она продлится с 13.09.2018 года по 30.11.2018 года. Проезд для данной категории пассажиров станет дешевле на 2 рубля - 18 рублей. Данная информация передана представителями пресс-службы новосибирского метрополитена.Раньше Анатолий Локоть, являющийся мэром города, заявил, что в рамках развития Новосибирска планируется возвращение жителей на общественный транспорт. Это позволит уменьшить количество пробок в развивающемся муниципалитете.