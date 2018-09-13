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Анну Семенович в бархатном халате назвали «богиней»

Певицу Анну Семенович после публикации новых фотографий сравнили с богиней. На снимках артистка предстала в бархатном халате красного цвета. При этом ее образ назвали богемным.
Анну Семенович в бархатном халате назвали «богиней»

В целом в гардеробе Семенович трудно найти вещи, которые были приобретены на распродажах. Экс-солистка группы «Блестящие» тщательно следит за своим гардеробом. Видно, что на новые наряды она тратит огромные суммы денежных средств.

Бархатный халат, в который облачилась Анна Семенович для фото, выгодно подчеркивает зону декольте артистки. Кокетливо она оголила ногу, показав свои формы. Фанаты в комментариях спросили у своего кумира, каков секрет ее молодости, ведь в свои 38 лет певица выглядит роскошно.

В публикации Семенович написала, что счастливым можно стать, только отпустив прошлое. В недавнем интервью артистка рассказала, что пока не готова стать мамой. К алтарю певица намерена отправиться с мужчиной, в котором не будет сомневаться. Семенович мечтает о длительных и крепких отношениях, именно поэтому пока не собирается обременять себя рядом обязательств.

 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 22:00
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