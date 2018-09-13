Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести впечатление на Сергея Кучерова

«Моя форма губ меня не совсем устраивала… Но мне долго не нравились ничьи работы, и я не могла найти своего мастера», - призналась Юля.

А на днях девушка снова решилась на улучшение своей внешности. На этот раз ей захотелось переделать форму губ и немного увеличить их.Однако некоторое время назад ей удалось найти подходящего специалиста, а потому она, не раздумывая, записалась к нему на прием и сделала процедуру, засняв процесс на видео.При этом Ефременкова понимала, что далеко не все подписчики одобряет ее решение, а потому сразу заявила, чтоб все недовольные особо не распылялись и придержали свое мнение при себе.Также ведущая реалити-шоу заверила, что очень довольна полученным результатом и абсолютно не жалеет, что наконец решилась на увеличение и коррекцию губ.Стоит отметить, что действительно далеко не все пользователи Сети положительно отреагировали на изменения во внешности у Юли. По их мнению, она стала выглядеть хуже, но они не осуждают ее, ведь знают, для чего, а точнее для кого девушка пошла на такой шаг.Многие считают, что все манипуляции с внешностью и образами посвящены Сергею Кучерову, с которым Ефременкова недавно помирилась и даже призналась, что в будущем их отношения могут дойти до свадьбы.