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Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести впечатление на Сергея Кучерова

Экс-участница телепроекта «Дом-2», а ныне его ведущая Юлия Ефременкова никогда не осуждала девушек за любовь к пластической хирургии. И хотя сама она за помощью к специалистам обращалась всего один раз, когда увеличивала грудь, тех, кто является постоянным клиентом в подобных учреждениях, никогда не презирала.

А на днях девушка снова решилась на улучшение своей внешности. На этот раз ей захотелось переделать форму губ и немного увеличить их.

Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести впечатление на Сергея Кучерова

«Моя форма губ меня не совсем устраивала… Но мне долго не нравились ничьи работы, и я не могла найти своего мастера», - призналась Юля.

Однако некоторое время назад ей удалось найти подходящего специалиста, а потому она, не раздумывая, записалась к нему на прием и сделала процедуру, засняв процесс на видео.

Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести впечатление на Сергея Кучерова

При этом Ефременкова понимала, что далеко не все подписчики одобряет ее решение, а потому сразу заявила, чтоб все недовольные особо не распылялись и придержали свое мнение при себе.

Также ведущая реалити-шоу заверила, что очень довольна полученным результатом и абсолютно не жалеет, что наконец решилась на увеличение и коррекцию губ.

Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести впечатление на Сергея Кучерова

Стоит отметить, что действительно далеко не все пользователи Сети положительно отреагировали на изменения во внешности у Юли. По их мнению, она стала выглядеть хуже, но они не осуждают ее, ведь знают, для чего, а точнее для кого девушка пошла на такой шаг.

Многие считают, что все манипуляции с внешностью и образами посвящены Сергею Кучерову, с которым Ефременкова недавно помирилась и даже призналась, что в будущем их отношения могут дойти до свадьбы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:40
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