Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone

Главным недостатком устройств от Apple стало отсутствие новых технологий. Еще в начале года в прессе появлялись сведения о готовящейся премьере уникального смартфона, который сможет заменить полноценный компьютер, имея при этом повышенную автономность. Кроме того, Apple собиралась внедрять и тестировать новые технологии защиты личных данных, но решила не углубляться в данную тему, оставив для своих приборов привычные сканеры лица.За текущий год почти все крупные компании перешли на соответствующие утилиты. Xiaomi решила использовать аналог Face ID в качестве альтернативы к обычному дактилоскопическому датчику, что сильно порадовало пользователей. Huawei, которая уже успела подшутить над Apple и поблагодарить за выпуск посредственных смартфонов, также сообщила о применении сканера отпечатков пальцев, который разместится под экраном. Использовать его можно будет нажатием на любое место дисплея, а не на определенную точку.iPhone Xr стал первым смартфонов от компании Apple, относящимся к бюджетному сегменту. Несмотря на то, что его стоимость составляет 750 долларов в базовой вариации, прибор считается недорогим, так как за остальных представителей новой линейки придется отдать минимум 1000 долларов. Эксперты отмечают, что подобные нововведения могут не пойти на пользу Apple, так как за аналогичную сумму денег можно приобрести полноценного флагмана другого бренда. В частности, смартфоны от Huawei или Xiaomi имеют примерно такой же ценник, но располагают более интересным и инновационным набором функций.В Apple отметили, что их главной особенностью, как и ранее, является стабильность. Операционная система iOS продолжает обновляться и совершенствоваться, ввиду чего отлично работает с аппаратной частью, не давая ей перегружаться. Особенностью iPhone Xr назвали дисплей Liquid Retina, состоящий из жидких кристаллов. По качеству изображения он немного уступает Super Retina, но имеет определенные сходства по характеристикам с OLED. Эксперты отмечают, что применение такого дисплея является «шагом в обратном направлении» в эру современных технологий, так как пользователи ожидают от новых устройств Apple максимальной отдачи. При плотности пикселей в 326 точек на дюйм смартфон выдает довольно посредственную картинку, что уже после начала продаж может сильно сказаться на его показателях на рынке устройств.Всего за сутки компания Apple ощутила на себе последствия выпуска устройств. Многие западные бренды сошлись на мнении, что разработчики постепенно стали изживать себя, ввиду чего не выпускают практически ничего нового. Из-за данной тенденции, которая прослеживалась на протяжении всей презентации, за ночь акции компании упали в стоимости примерно на 1,5 процента. В бренде пока не прокомментировали такую реакцию общественности на показ смартфонов. Эксперты склоняются к тому, что в крайнем случае компания сможет провести дополнительное мероприятие и быстро доработать все имеющиеся у нее концепты. В частности, многие пользователи ожидали появления в смартфонах технологии дополнительной реальности. Примечательно, что недавно о разработках в данной отрасли сообщили в компании Samsung. Apple же старается не спешить с громкими и информативными анонсами. Эксперты склоняются к тому, что из-за своеобразной тактики в построении рекламной кампании бренд сильно завышает ожидания потребителей, которые в итоге не оправдываются.Apple предлагает iPhone Xr в широкой цветовой гамме, ранее ограничиваясь всего тремя вариантами. Внешне новые iPhone Xs, Xs Max и Xr отличаются между собой только размерами, тыльной панелью и расцветками корпуса. Идентичность дизайна также является одной из слабых сторон смартфонов. В то же время, компания старается соблюдать определенную концепцию, которая пользуется популярностью на протяжении многих лет. Говорить о результатах проделанной работы можно будет судить только после выхода устройств на рынок. На фоне конкуренции от многочисленных китайских компаний делать какие-либо прогнозы практически невозможно.