Рита Дакота: Вряд ли решусь на рождение второго ребёнка

Певица в свои 28 лет с трудом приняла тот факт, что супруг изменял ей все три года их совместного брака. При этом родные Соколовского и многие друзья семьи прекрасно были осведомлены о его похождениях, но молчали, чтобы не разрушить брачные узы. Девушка пытается не впадать в депрессию, ищя утешение в дочери и в работе.Недавно Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором написала, что очень счастлива иметь маленькую дочку. В то же время она отметила, что вряд ли ей захочется рожать ещё детей. По словам певицы, беременность для неё стала не только радостью, но и испытанием. Вероятно она не надеется быстро оправиться от развода и начать новые отношения.