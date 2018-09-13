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Рита Дакота: Вряд ли решусь на рождение второго ребёнка

Рита Дакота после измены Влада Соколовского вряд ли решится на рождение ребёнка. Выпускница «Фабрики звёзд» очень тяжело переживает разрыв со своим супругом.

Рита Дакота: Вряд ли решусь на рождение второго ребёнка


Певица в свои 28 лет с трудом приняла тот факт, что супруг изменял ей все три года их совместного брака. При этом родные Соколовского и многие друзья семьи прекрасно были осведомлены о его похождениях, но молчали, чтобы не разрушить брачные узы. Девушка пытается не впадать в депрессию, ищя утешение в дочери и в работе.

Недавно Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором написала, что очень счастлива иметь маленькую дочку. В то же время она отметила, что вряд ли ей захочется рожать ещё детей. По словам певицы, беременность для неё стала не только радостью, но и испытанием. Вероятно она не надеется быстро оправиться от развода и начать новые отношения.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:29
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