В Красноярском крае мужчина регулярно избивал детей

Малыш был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Полицейские после этого навестили семью. Мама ребёнка сказала, что о травмах ничего не знает, потому что во время госпитализации малыша она находилась в гостях. При этом её дети были с папой. Представителями правоохранительных органов было выяснено, что находившийся с детьми отец пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он перевернул детскую кроватку, из которой вывалился трёхмесячный ребёнок и получил травмы. Малыша в итоге госпитализировали. Также было установлено, что мужчина с мая по август текущего года регулярно избивал своего другого годовалого сына. Всех детей в итоге изъяли у родителей и направили в больницу. На мужчину возбудили уголовное дело. В ходе осмотра территории дома полицейские обнаружили около 1,5 килограммов марихуаны, а также 23 грамма гашиша. Мужчине за хранение данных веществ также придётся ответить.А вот в отношении матери составили административный протокол, по вопросу неисполнения ею обязанностей по содержанию, а также воспитанию детей.