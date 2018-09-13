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Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила поклонникам, что готовится к переезду и ищет новую няню для дочерей

Многими любимая 35-летняя телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала поклонникам у себя на страничке в социальной сети Instagram, что активно занялась поиском новой няни для своих дочерей, а также о том, что ее семейство начало готовится к переезду в новый дом.

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила поклонникам, что готовится к переезду и ищет новую няню для дочерей

Ни для кого не является секретом, что телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» Ксении Бородиной с детьми всегда помогала няня. Так как знаменитости приходится очень много работать, физически ей не хватает времени присматривать за своими наследницами. Как и любой заботливой мамочке, по словам Ксюши, ей очень важно, чтобы ее дети находились все время в безопасности.

Вероятней всего, что именно поэтому Бородина всегда обращается лишь к проверенным агентствам либо же находит подходящих себе кандидатур через очень хороших знакомых, которые уж точно не посоветуют звезде ничего плохого.

На сегодняшний день, как стало известно, Ксения Бородина снова находится в поиске няни для своих дочерей. Об этом телеведущая «Дома-2» рассказала в личном инста-блоге. Требования знаменитости, как оказалось, очень просты. Теледива ищет женщину возрастом от 42 до 53 лет, которая имеет огромный опыт работы и, конечно же, умеет с легкостью находить общий язык с детьми.

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила поклонникам, что готовится к переезду и ищет новую няню для дочерей

Взамен прославленная телеведущая реалити-шоу предлагает проживание в своем шикарном доме, а также своевременную выплату заработной платы. Правда, Ксения Бородина не стала называть конкретных цифр, однако, по некоторой информации, хорошие сотрудники в данной сфере услуг зарабатывают в среднем семьдесят тысяч рублей в месяц. Тем не менее, в этом вопросе многое зависит от того, насколько щедры хозяева.

По словам Бородиной, в директ ей пришло огромнейшее количество сообщений от потенциальных нянь, которые просто-таки желают работать у нее няней. Однако одни не подходят по возрасту, а другие и вовсе принялись выдвигать свои условия. К примеру, Ксения рассказала о некой женщине, которая заявила, что у нее есть десятилетний ребенок, который будет жить с ней.

В свою очередь телеведущая «Дома-2» не стала оставлять без внимания данное условие и отнеслась к нему с юмором. Ксения опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram в Stories пост, где заявила, что готова всех приютить в своем доме.

«Конечно, можно, и с мужем тоже. Всех приютим!» - с юмором ответила Бородина.


Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила поклонникам, что готовится к переезду и ищет новую няню для дочерей

К слову, Ксения старается довольно часто общаться со своими преданными подписчиками. По возможности знаменитость даже оставляет ответы на те или иные комментарии своих поклонников. Некоторых фанатов она благодарит за теплые слова, а некоторым жестко отвечает на критику в свой адрес.

Нужно сказать, что несмотря на то, что Бородина хорошо понимает, что каждая известная личность сталкивается с критикой в свой адрес, иногда теледива не может оставить некоторые высказывания недоброжелателей без внимания. Несколько дней назад Ксения объяснила пользователям Сети, почему предпочитает временами отвечать на некоторые сообщения и комментарии своих злопыхателей.

«Я ставлю на место людей, потому что ответка никогда никому не нравится, нравится только критиковать и быть в этой ситуации королевой, а когда в ответ и тебя унизили, сразу неприятно, и может быть, понятнее, что не надо совать свой нос, куда не просили и считать чужие деньги! Опять же, что касается рекламы: хочешь, бери, хочешь, пройди мимо! Про работу свою я жаловаться не намерена, меня все устраивает, но неважно, какая у тебя профессия, люди устают, и это нормально. У меня один выходной в неделю, и, да, я хочу чаще путешествовать, чтобы побыть с детьми, мужем любимым, по-моему, это не преступление», - заявила Ксения Бородина.


Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила поклонникам, что готовится к переезду и ищет новую няню для дочерей

Несколько часов назад теледива сообщила своим верным поклонникам, что ее семейство начало переезд в особняк, где на днях завершились все ремонтные работы. Стоит отметить, что множество фанатов Ксении Бородиной поспешили высказать своей любимице слова поздравления, ведь все хорошо знают, как телеведущая ждала того самого для, когда сможет перебраться в свой загородный дом.

Один за другим подписчики Бородиной принялись желать теледиве благополучия в новом семейном гнездышке и даже попросили побыстрее провести видеоэскурсию по новому дому. А кое-кто и вовсе в шутку попросил Ксению оставить в комментариях адрес, где находится ее загородный дом.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:30
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