Марина Африкантова и Роман Капаклы хотят сделать одинаковые татуировки

«Мы с Ромой хотим сделать одинаковые татуировки. Я думаю, это будет очень мило, особенно, если красивый рисунок подобрать. Но вот какой именно, я пока не могу решить. Помогите, пожалуйста! Какие у вас есть идеи?» - написала Африкантова в своем микроблоге.

Недавно ребята сыграли сейшельскую свадьбу, а теперь намерены официально расписаться в одном из Московских ЗАГСов. Правда они сразу предупредили, что никакого пышного торжества не будет. Марина и Рома решили по скромному отметить начало их семейной жизни, а на сэкономленные деньги отправиться в романтическое путешествие.Однако это еще не все, на днях стало известно о том, что возлюбленные также хотят закрепить прочность своего союза одинаковыми татуировками, правда пока не решили какими.Поклонники девушки отреагировали на данную задумку по-разному. Одни полностью поддержали и даже предложили несколько идей, другие были категорически против и постарались максимально убедительно отговорить блондинку от столь необдуманного, по их мнению, поступка.Стоит отметить, что Марина и Рома действительно являются одними из немногих, кто не имеет на теле татуировок, и выделяются на фоне татуированной молодежи.