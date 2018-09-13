На улицах Черноземья запечатлели раритетный Chevrolet Corvette

Легендарная версия Chevrolet Corvette, припаркованная в центре города, отлично вписалась в осенний пейзаж. У многих пользователей, которые оценили снимок, сложилось впечатление, будто фото сделали на территории Европы. Спорткар Chevrolet Corvette выпускается автогигантом General Motors с 1953 года. Замеченное в Воронеже транспортное средство Corvette C3 с конвейера сошло с 1968 года по 1982 год. Производитель за этот период времени смог собрать 542 861 единицу Corvette C3.Такое авто изначально получило силовые установки от предшественника - Corvette С2. К 1969 году транспортное средство получило 5,7-литровый двигатель на 300 лошадиных сил. Поздней модель начали предлагать с 7,0-литровым силовым агрегатом, который выдаёт 390 лошадиных сил.