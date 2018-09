Forbes: Самым высокооплачиваемым рэпером стал Jay-Z

Возглавить рейтинг рэперу помог совместный с Бейонсе альбом, получивший название Everything Is Love и гастрольный тур On The Run II, организованный в поддержку пластинки. На второй строчке расположился музыкант Шон Комбсу больше известный, как рэпер P. Diddy, он три года подряд был лидером данного рейтинга. Годовой доход исполнителя составляет 64 миллиона долларов, такой прибыли ему удалось достичь за счёт его империи напитков, в число которых входит щелочная вода Aquahydrate, текила DeLeón и водка Ciroc.Замыкает лидирующую тройку Кендрик Ламар с годовым доходом 58 миллионов долларов. Рэпер собирает полные стадионы во время гастрольных туров, а также работает с компаниями Nike и American Express.