Ученые: Злоупотребление алкоголем приводит к импотенции

Ученые из Университета в Вашингтоне провели эксперимент и выяснили прямую связь между алкоголем и возможностями мужчины в постели. Итоги показали, что трезвые мужчины возбуждаются быстрее, чем те, кто принял алкоголь непосредственно перед половым актом «для храбрости». В группе испытуемых оказались и те, кто вообще не смог возбудиться в нетрезвом состоянии. Также эксперты утверждают, что систематическое употребление спиртных напитков приводит к необратимым нарушениям нервной системы, которые приводят к хронической импотенции.На сегодняшний день в Российской Федерации от эректильной дисфункции страдают представители сильного пола в возрастной категории 40-70 лет. Однако алкоголь не единственный может привести к проблемам с эрекцией: образ жизни, рацион питания и неправильное применение лекарств снижают уровень такого мужского гормона, как тестостерон. А это может привести не только к импотенции, но и преждевременному облысению.Как известно, женщины склонны винить себя в плохой эрекции партнера, однако доктор из Британии Сет Рэнкин утверждает, что данные проблемы не всегда связаны с отсутствием женской сексуальности. Их большая часть даже не догадывается, как сильно распространена эректильная дисфункция среди представителей мужского пола.