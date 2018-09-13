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Ученые: Злоупотребление алкоголем приводит к импотенции

Американские ученые провели исследования о связи алкоголя и нарушений эрекции у мужчин. Результаты опубликованы в научных изданиях.


Ученые: Злоупотребление алкоголем приводит к импотенции


Ученые из Университета в Вашингтоне провели эксперимент и выяснили прямую связь между алкоголем и возможностями мужчины в постели. Итоги показали, что трезвые мужчины возбуждаются быстрее, чем те, кто принял алкоголь непосредственно перед половым актом «для храбрости». В группе испытуемых оказались и те, кто вообще не смог возбудиться в нетрезвом состоянии. Также эксперты утверждают, что систематическое употребление спиртных напитков приводит к необратимым нарушениям нервной системы, которые приводят к хронической импотенции.

На сегодняшний день в Российской Федерации от эректильной дисфункции страдают представители сильного пола в возрастной категории 40-70 лет. Однако алкоголь не единственный может привести к проблемам с эрекцией: образ жизни, рацион питания и неправильное применение лекарств снижают уровень такого мужского гормона, как тестостерон. А это может привести не только к импотенции, но и преждевременному облысению.

Как известно, женщины склонны винить себя в плохой эрекции партнера, однако доктор из Британии Сет Рэнкин утверждает, что данные проблемы не всегда связаны с отсутствием женской сексуальности. Их большая часть даже не догадывается, как сильно распространена эректильная дисфункция среди представителей мужского пола.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:03
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