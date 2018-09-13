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Елена Темникова рассказала, как она остаётся такой стройной

По мнению многих пользователей Instagram, 33-летняя Елена Темникова имеет точёную красивую фигуру. Артистка на днях поведала, как она остаётся такой стройной.

Елена Темникова рассказала, как она остаётся такой стройной


Певица часто делится в Instagram фото в бикини, а также нарядах, которые подчёркивают достоинства стройной своей фигуры. Многие поклонницы знаменитости не скрывают своих желаний иметь такое же подтянутое тело, как у нее. Они хотели-бы узнать секреты красоты. Певица недавно интервью посвятила целиком теме питания, а также тренировок. Она отметила, что не признает каких-либо строгих диет, а также голодание. Елена Темникова старается придерживаться сбалансированного правильного рациона, уделяя много внимания выбору хороших, качественных продуктов. По словам артистки, в повседневной жизни она питается довольно просто. Она не особо любит сладости, не ест молочные продукты. Вследствие этого у неё чаще всего на завтрак омлет, гречка, сыр. Обязательным является черный кофе. Ужин и обед кардинально не различаются. Однако вечером знаменитость не ест много углеводов.

Певица заметила, что она на ночь не ест сыр, оливки, а также прочие соленые продукты, задерживающие воду. Елена Темникова давно не употребляет фастфуды, однако во время путешествий может позволить себе калорийную пищу. Для быстрого возвращения в форму после отпуска артистка уменьшает количество потребляемых калорий, исключает мучное и сладкое. Знаменитость призналась, что не занимается спортом. Певица предпочитает танцевать, упражняться на различных силовых тренажерах.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:21
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