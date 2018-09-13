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Аналитики назвали 5 самых популярных внедорожников с пробегом в России

Аналитики назвали самые популярные внедорожники в России. Авторы исследования подбирали автомобили с пробегом, ориентируясь непосредственно по спросу моделей.

Аналитики назвали 5 самых популярных внедорожников с пробегом в России


SUV Lada 4 x 4, также известный как “Нива”, назван самым популярным автомобилем в списке. Во многом это связано с низкой стоимостью, что стало особенно важно с учетом инфляции. На втором месте располагается Chevrolet Niva. В техническом плане изготовлялся автомобиль с учетом особенностей отечественной Нивы, но кроме того обладает более современным внешним видом и, соответственно, большей стоимостью. На третьем месте BMW X5, характеристики автомобиля не уступают внешности, что и следует ожидать от данного бренда.

Четвертое место в пятерке делят Toyota Land Cruiser и Kia Sportage. Оба автомобиля, пожалуй, можно считать внедорожниками высокого уровня даже по мировым стандартам. А на 5 месте расположился Toyota RAV. Именно этот автомобиль, у многих людей, ассоциируется с понятием внедорожник.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:20
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