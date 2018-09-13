Аналитики назвали 5 самых популярных внедорожников с пробегом в России

SUV Lada 4 x 4, также известный как “Нива”, назван самым популярным автомобилем в списке. Во многом это связано с низкой стоимостью, что стало особенно важно с учетом инфляции. На втором месте располагается Chevrolet Niva. В техническом плане изготовлялся автомобиль с учетом особенностей отечественной Нивы, но кроме того обладает более современным внешним видом и, соответственно, большей стоимостью. На третьем месте BMW X5, характеристики автомобиля не уступают внешности, что и следует ожидать от данного бренда.Четвертое место в пятерке делят Toyota Land Cruiser и Kia Sportage. Оба автомобиля, пожалуй, можно считать внедорожниками высокого уровня даже по мировым стандартам. А на 5 месте расположился Toyota RAV. Именно этот автомобиль, у многих людей, ассоциируется с понятием внедорожник.