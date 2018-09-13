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В Красноярске доказали пользу потребления йодового хлеба для человеческого здоровья

В Красноярске смогли доказать пользу потребления йодового хлеба для человеческого здоровья. Евгений Демидов, являющийся директором компании «ДиХлеб», отметил, что активное участие в этом приняли ученые СФУ.

В Красноярске доказали пользу потребления йодового хлеба для человеческого здоровья


Глава компании заявил, что химики из СФУ предложили абсолютно новую формулу, основанную на реакции йода непосредственно с кедровым жмыхом. Обогащенный жмых начали добавлять в муку, а также делать пробную выпечку. Встал также вопрос о проведении исследований. Лабораторные исследования доказали, что в таком виде йод действительно не испаряется. Он сохраняет физико-химические свои свойства даже после выпечки. Доктор химических наук, профессор Александр Ефремов рассказал, что это всё подтвердили лабораторные опыты, а также исследования.

В Институте профилактического, а также лечебного питания Красноярского ГМУ провели исследование «ин вито» - на человеке. В результате исследований учёные выяснили, что йод поступал в человеческий организм, а также выводился из него. Находкой для исследователей стало то, что употребление в пищу йодового хлеба нормализует состояние щитовидной железы.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00
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