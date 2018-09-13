В Красноярске доказали пользу потребления йодового хлеба для человеческого здоровья

Глава компании заявил, что химики из СФУ предложили абсолютно новую формулу, основанную на реакции йода непосредственно с кедровым жмыхом. Обогащенный жмых начали добавлять в муку, а также делать пробную выпечку. Встал также вопрос о проведении исследований. Лабораторные исследования доказали, что в таком виде йод действительно не испаряется. Он сохраняет физико-химические свои свойства даже после выпечки. Доктор химических наук, профессор Александр Ефремов рассказал, что это всё подтвердили лабораторные опыты, а также исследования.В Институте профилактического, а также лечебного питания Красноярского ГМУ провели исследование «ин вито» - на человеке. В результате исследований учёные выяснили, что йод поступал в человеческий организм, а также выводился из него. Находкой для исследователей стало то, что употребление в пищу йодового хлеба нормализует состояние щитовидной железы.