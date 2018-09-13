Ученые: Созданы особые белки, которые однажды будут помогать лечить рак

Первоначально ученые были сфокусированы именно на исследовании живых клеток, однако в качестве инструмента планировалось использовать разного рода белки. Новая разработка реагирует лишь на строго определенные цвета, тем самым давая ученым возможность точечного воздействия на клетки. Метод использования данного изобретения, по сути, заключается во внедрении “белков-шпионов” в обычные белки, в структуре живых клеток. Позже по окончанию процесса сбора данных искусственные белки изымаются и анализируется, а особая реакция на оранжевый и зеленый не позволит ученым потерять их из виду.По мнению ученых, данное изобретение позволит сделать фундаментальные открытия во многих областях науки, разобраться в микробиологии некоторых организмов и даже в будущем лечить рак.