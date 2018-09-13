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Маргарита Ларченко ушла от Ильи Яббарова

Несколько дней назад на «Доме-2» стартовало главное событие этой осени, а именно конкурс «Человек года», главным призом которого является квартира в Москве. И на этот раз среди участников телепроекта очень много достойных претендентов на победу.

Так повелось, что зрители всегда отдают свое предпочтение парам с ребенком, а потому до недавнего времени фаворитами считались супруги Дмитренко. Однако сейчас в периметре живет еще одна семья – Тата и Валера Блюменкранц, которые тоже хотят обеспечить свою дочь квартирой и московской пропиской.

Маргарита Ларченко ушла от Ильи Яббарова

Не стоит списывать со счетов и Алену Савкину, находящуюся на 20-й неделе беременности. Ведь она все проблемы переживает в одиночку, так как отец ее будущего ребенка Илья Яббаров сначала изменил ей, а потом и вовсе начал строить отношения с Маргаритой Ларченко на ее глазах. Девушке очень тяжело и если бы не мама, которая все время ее поддерживает, то она бы давно уже сломалась и ушла за ворота.

Однако зрители реалити-шоу подозревают, что совсем скоро Илья и Алена снова будут вместе и Рита этому уже поспособствовала, не говоря уже о ведущих, которые чуть ли не каждое Лобное крутят ролики о том, как будущим родителям было хорошо вместе.

Маргарита Ларченко ушла от Ильи Яббарова

Что касается Ларченко, то ей надоело, что ее постоянно называют разлучницей, а Яббаров это никак не пресекает. Она приняла решение уйти от молодого мужчины, который не знает, чего хочет, и даже попросила Влада Кадони отправить ее на Поляну с Черной меткой, чтобы уйти домой.

Судя по всему, если Рита и Илья действительно разойдутся, то есть большая вероятность того, что бывшие возлюбленные помирятся и будут уже вместе бороться за жилье в столице.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:20
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