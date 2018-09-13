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В Сети обсуждают слухи об уходе Ольги Серябкиной из группы «SEREBRO»

В Сети обсуждают слухи об уходе из группы «SEREBRO» певицы Ольги Серябкиной. Неужели главная вокалистка женского трио так скоро покинет коллектив.

В Сети обсуждают слухи об уходе Ольги Серябкиной из группы «SEREBRO»


На днях на своей странице в Instagram Серябкина опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками своим сном. Певица сообщила, что ей приснилось, будто она отдала всю свою одежду, а сама надела полностью новый наряд, при этом ей было жалко расставаться со своими вещами, хотя новые ей нравились больше. После этого сновидения в реальной жизни исполнительницу постоянно преследует чувство того, что её ждут перемены.

После этой публикации в Сети появились слухи о том, что Ольга Серябкина намерена уйти из группы «SEREBRO» и будто произойдёт это в Vegas City Hall 9 ноября. Обеспокоенные поклонники спрашивают певицу о том, насколько эта информация правдива, но она никаких ответов не даёт. Стоит отметить, что в ноябре у коллектива действительно запланирован сольный концерт в Vegas City Hall.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:20
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