Анфиса Чехова: «Чем больше я вешу, тем лучше у меня в спальне»

Анфиса Чехова известная всем как ведущая будоражащей телепрограммы, которая выходила в начале «нулевых», «Секс с Анфисой Чеховой» и на сегодняшний день не стесняется говорить о самом сокровенном. Она призналась, что комплексов по поводу своего веса она не испытывала, и даже наоборот, считает, что чем больше ее вес, тем лучше секс. Одно время Чехова весила около 90 килограмм. На сегодняшний день телеведущая приняла решение сбросить вес, и изменив режим питания заметно постройнела. Она призналась, что надоело носить на себе лишний груз, а также она отметила, что только стоит полюбить себя и отражение в зеркале начнет преображаться.Напомним, Анфиса Чехова сегодня находится в разводе и воспитывает сына Соломона, но бывший муж активно принимает участие в воспитании наследника. Около года назад брак Анфисы Чеховой и ее экс-супруга Гурама Баблишвили распался, но пара не стала придавать бракоразводному процессу скандальности. В итоге они сохранили теплые приятельские отношения, и телеведущая свободно отпускает сына с отцом в длительные путешествия.