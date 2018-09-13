Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц изменил своей жене Тате Абрамсон на Сейшельских островах

«У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации», - рассказал экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов журналистам «СтарХита».

«За маты я переписывал третью главу из Нового Завета. Однако сначала прочитал книжку об истории русского мата. Плюс за недельную активность в группе наставники подарили мне Ветхий Завет, его я тоже успел усвоить. Тема мата — это вообще бесовщина. Если ты материшься, значит, ты богохульствуешь и оскорбляешь божественные силы. Я сейчас с этим борюсь, хотя у меня нецензурные слова иногда проскальзывают, но в дальнейшем хочу избавиться от них вообще. Учитывая то, какую литературу я прочитал и информацию, которую получил, я понял, что мат мне не нужен», - рассказывал ранее Глеб Жемчугов.

«Здесь и без средств связи дается очень много информации, у нас совершенно нет времени, в которое мы ничего не делаем. Тут режим, и с утра до вечера ты находишься в разноплановом коллективе. Всех людей объединяет одна проблема, и каждый рассказывает свою историю. Ни один гаджет не дает такого количества знаний, которое ты получаешь во время дружественного общения», - подчеркивал бывший участник «Дома-2».

«Каждую субботу в церкви проходит творческий вечер, на котором я должен был выступать с двумя песнями. На мою радость ребятам понравилось, и у меня получился мини-сольный концерт. Даже спрашивали потом: «Глеб, почему ты до сих пор не в телевизоре?» А я считаю, что наркоманы не должны быть в телевизоре», – продолжил Глеб Жемчугов.

«Мы с Олей прекрасно понимаем друг друга, на связи каждый день по поводу ребенка. Так и должно быть после развода, я считаю это нормальным. Сейчас мы с сыном у моих родителей. Находимся здесь уже полтора месяца, путешествуем, ходим за грибами. Признаться, я давно не был так счастлив», - поделился с журналистами экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов.

Ни для кого не является секретом, что возвращение в Периметр звездного семейства Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранц многие преданные поклонники прославленной телестройки «Дом-2» восприняли весьма негативно. Тем не менее, сама парочка уверяла, что пришли на телепроект для того, чтобы разобраться в своих отношениях и спасти свою семью всевозможными путями.Впрочем, присутствие на реалити-шоу «Дом-2» только усилило напряжение между супругами. После неоднократных скандалов и драки Валерий Блюменкранц пошел на крайние меры и изменил своей еще законной супруге Тате Абрамсон с участницей телешоу «Остров любви» - Марианной Петря. На сегодняшний день, по словам Таты, их примирение с Валерием невозможно.Бывший участник телестройки Глеб Жемчугов довольно эмоционально отреагировал на новость о том, что Валерий Блюменкранц изменил Тате Абрамсон. Мужчина осудил участника «Дома-2» за то, что он подобными действиями попросту разрушил свой же брак. По словам Глеба, он и сам когда-то наделал очень много похожих ошибок, за которые до сих пор ему невыносимо стыдно.Стоит напомнить, что Глеб Жемчугов окончательно покинул скандальную телестройку «Дом-2» еще в прошлом году, однако, по всей видимости, мужчина не перестает следить за своими бывшими друзьями по съемочной площадке. По словам экс-участника реалити-шоу, в прошлом он совершил очень много необдуманных поступков, за которые ему по сегодняшний день стыдно.Как стало известно, одно время Глеб Жемчугов страдал от тяжелых зависимостей. Поэтому чтобы избавиться от вредных привычек, бывший участник «Дома-2» проходил лечение в специализированной клинике.Как и многих зависимых людей, в специализированной клинике Глеба лишили средств связи с внешним миром.На данный момент, по словам экс-звезды «Дома-2», он абсолютно чист и не употребляет запрещенные препараты больше трех с половиной месяцев. Глеб уверено заявляет, что к прошлой жизни больше никогда не вернется.На сегодняшний день Глеб Жемчугов работает ведущим мероприятий, корпоративов и свадьб, а свое свободное время проводит с близкими и родными людьми. По словам бывшего участника «Дома-2», его единственный наследник просто-таки обожает звездного папочку. В свою очередь сам мужчина по-прежнему старается сохранять с бывшей супругой максимально хорошие отношения ради их общего сына и его счастливого будущего.