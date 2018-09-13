АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

Эксперт моды раскритиковал Леру Кудрявцеву за смешной наряд на «Новой волне»

Эксперт моды Александр Васильев решил раскритиковать Леру Кудрявцеву, которая недавно во второй раз стала мамой. Причиной в данном случае стал смешной наряд, который звезда надела на «Новую волну».

Эксперт моды раскритиковал Леру Кудрявцеву за смешной наряд на «Новой волне»


По словам историка моды, многие отечественные знаменитости на конкурсе разочаровали его своими образами. Представленные наряды звезд российского шоу-бизнеса эксперт назвал «увяданием». В свою очередь специалист сравнил платья Л. Кудрявцевой и А. Варум. Телеведущая в итоге проиграла певице, потому что материалом её одежды стала органза. Супруга Леонида Агутина для наряда выбрала шелковый атлас. Он хорошо держит форму, а также не выглядит очень «пыльно». Ведущая телепрограммы «Секрет на миллион» была больше схожа с артисткой оперетты.

На наряде Л. Кудрявцевой перья оказались жидковатыми, а также «несвежими». При этом грязно-розовый цвет платья усиливал бледность ведущей. Загорелая кожа знаменитости, ее ярко-розовая помада были абсолютно несочетаемыми. Эксперт похвалил А. Варум за то, что она подобрала хороший образ, при помощи которого подчеркнула свою талию, грудь, стройность. По словам Александра Васильева в одежде любая диагональ «задает динамику».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ДТП под Самарой из-за пьяного водителя погиб
В Красноярском крае мужчина регулярно избивал
Ученые: Созданы особые белки, которые однажды
В Сети обсуждают слухи об уходе Ольги Серябкиной
Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев
Эксперт моды раскритиковал Леру Кудрявцеву за
Елена Темникова раскрыла секреты идеальной фигуры
В Твери в детском парке бездомная собака напала
Subaru BRZ модифицирован производителями под
«Да, я ушел из «Дома-2»: Родителям экс-участника
Юлия Ефременкова увеличила губы, чтоб произвести
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина объявила
В сентябре компания Toyota повысила цены на все
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о
Александра Черно боится превратиться в феминистку
Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец
Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь
Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы
Марина Африкантова и Роман Капаклы хотят сделать
Маргарита Ларченко ушла от Ильи Яббарова
DS опубликовала в Сети промо-изображение
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит обновление,
Смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами появится
Дана Борисова выложила фотографию в Instagram
В Санкт-Петербурге мать морила голодом годовалого
Уфологи: Смерть Земли не выгодна пришельцам с
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не
Ксения Бородина срочно подыскивает няню для
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц изменил своей
Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет
Просмотреть все новости