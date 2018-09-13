Эксперт моды раскритиковал Леру Кудрявцеву за смешной наряд на «Новой волне»

По словам историка моды, многие отечественные знаменитости на конкурсе разочаровали его своими образами. Представленные наряды звезд российского шоу-бизнеса эксперт назвал «увяданием». В свою очередь специалист сравнил платья Л. Кудрявцевой и А. Варум. Телеведущая в итоге проиграла певице, потому что материалом её одежды стала органза. Супруга Леонида Агутина для наряда выбрала шелковый атлас. Он хорошо держит форму, а также не выглядит очень «пыльно». Ведущая телепрограммы «Секрет на миллион» была больше схожа с артисткой оперетты.На наряде Л. Кудрявцевой перья оказались жидковатыми, а также «несвежими». При этом грязно-розовый цвет платья усиливал бледность ведущей. Загорелая кожа знаменитости, ее ярко-розовая помада были абсолютно несочетаемыми. Эксперт похвалил А. Варум за то, что она подобрала хороший образ, при помощи которого подчеркнула свою талию, грудь, стройность. По словам Александра Васильева в одежде любая диагональ «задает динамику».