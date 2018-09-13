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Subaru BRZ модифицирован производителями под гоночный автомобиль

Subaru обновили автомобиль BRZ, улучшив аэродинамические свойства спорткара, а также поработав над подвеской. Новая версия RA Racing на текущий момент доступна лишь на японском рынке.

Subaru BRZ модифицирован производителями под гоночный автомобиль


Автомобиль подвергся ряду существенных изменений. Помимо внешних перемен, новая версия получила особый, более прочный каркас и ремни безопасности. Судя по всему, данная модель позиционируется как гоночный автомобиль, однако с расчетом на городское использование. Производители проделали огромную работу для улучшения маневренности и удобства управления авто, впрочем двигатель и другие компоненты, влияющие на скорость и расход топлива, остались без изменений.

Новый RA Racing является попыткой инженеров из Subaru сделать гоночный автомобиль из городского, не касаясь двигателя. Удобство управления и безопасность пассажиров ставились в приоритет, тем самым делая автомобиль универсальным. RA Racing будет продаваться по цене 2 799 000 рублей.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00
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