Subaru BRZ модифицирован производителями под гоночный автомобиль

Автомобиль подвергся ряду существенных изменений. Помимо внешних перемен, новая версия получила особый, более прочный каркас и ремни безопасности. Судя по всему, данная модель позиционируется как гоночный автомобиль, однако с расчетом на городское использование. Производители проделали огромную работу для улучшения маневренности и удобства управления авто, впрочем двигатель и другие компоненты, влияющие на скорость и расход топлива, остались без изменений.Новый RA Racing является попыткой инженеров из Subaru сделать гоночный автомобиль из городского, не касаясь двигателя. Удобство управления и безопасность пассажиров ставились в приоритет, тем самым делая автомобиль универсальным. RA Racing будет продаваться по цене 2 799 000 рублей.