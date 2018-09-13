Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы заняла третью позицию

В данном государстве реализовали 316 405 транспортных средств. Это говорит об увеличении на 24,7 процента. На второй позиции расположилась Франция. Здесь реализовали 150 391 единиц авто. Это на 40 процентов больше показателей 2017 года. Согласно предварительным подсчетам, на отечественном авторынке реализовали 137 000 автомобилей, не считая легкие коммерческие транспортные средства.В рейтинге продаж дальше разместилась Испания. Жители данного государства приобрели 107 692 единицы авто. Это на 48,7 процента больше в сравнении с августом прошлого года. Пятерку лидеров замыкает британский рынок. Здесь реализации увеличились на 23,1 процента, составив 94 094 авто.