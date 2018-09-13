АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы заняла третью позицию

Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы по результатам реализаций в августе текущего года поднялась на третью позицию. Лидером европейского рынка стала Германия.

Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы заняла третью позицию


В данном государстве реализовали 316 405 транспортных средств. Это говорит об увеличении на 24,7 процента. На второй позиции расположилась Франция. Здесь реализовали 150 391 единиц авто. Это на 40 процентов больше показателей 2017 года. Согласно предварительным подсчетам, на отечественном авторынке реализовали 137 000 автомобилей, не считая легкие коммерческие транспортные средства.

В рейтинге продаж дальше разместилась Испания. Жители данного государства приобрели 107 692 единицы авто. Это на 48,7 процента больше в сравнении с августом прошлого года. Пятерку лидеров замыкает британский рынок. Здесь реализации увеличились на 23,1 процента, составив 94 094 авто.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сентябре компания Toyota повысила цены на все
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о
Александра Черно боится превратиться в феминистку
Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец
Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь
Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы
Марина Африкантова и Роман Капаклы хотят сделать
Маргарита Ларченко ушла от Ильи Яббарова
DS опубликовала в Сети промо-изображение
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит обновление,
Смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами появится
Дана Борисова выложила фотографию в Instagram
В Санкт-Петербурге мать морила голодом годовалого
Уфологи: Смерть Земли не выгодна пришельцам с
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не
Ксения Бородина срочно подыскивает няню для
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц изменил своей
Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет
В Оренбургской области двухлетний ребёнок
Аналитики: Россияне перестали покупать
Звезды «Дома-2» Тата и Валерий Блюменкранц
Во Владимирской области при столкновении фуры с
Дочь Галкина и Пугачевой демонстрирует навыки
В Красноярске школьники обстреляли детскую
В Самаре водитель без прав сбил женщину насмерть
В Приморском крае найден мертвым рыбак из Кореи
Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не
Автомобилисты в Сызрани запечатлели на видео
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений
Во Франции презентовали шампанское для
Просмотреть все новости