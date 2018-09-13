АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о новых iPhone
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь перевернула ее жизнь

В одном из интервью телеведущая Елена Летучая призналась, что болезнь заставила ее изменить ритм жизни. Проблемы со здоровьем вынудили ее взять отпуск.

Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь перевернула ее жизнь


Ведущая Первого канала Елена Летучая теперь тщательнее следит за состоянием своего здоровья. В разгаре съемок и многочисленных перелетов ей пришлось взять вынужденный отпуск, так как она не могла продолжать работу, из-за пошатнувшегося здоровья. Также она призналась, что для нее это достаточно больная тема, и теперь она должна лучше следить за здоровьем. Врачи запретили ей частые перелеты и большие нагрузки на сердце.

На сегодняшний день после длительного перерыва Летучая запускает на Первом канале новую программу, а также в Интернете появится ее шоу, которое называется «Летучий надзор без цензуры». Эти проекты подразумевают под собой перелеты, однако, телеведущая отметила, что летать она будет не чаще одного раза в месяц.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сентябре компания Toyota повысила цены на все
Инновациям не нашлось места: Первые отзывы о
Александра Черно боится превратиться в феминистку
Евгения Феофилактова напомнила Виктории Романец
Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь
Россия в рейтинге автомобильных рынков Европы
Марина Африкантова и Роман Капаклы хотят сделать
Маргарита Ларченко ушла от Ильи Яббарова
DS опубликовала в Сети промо-изображение
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит обновление,
Смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами появится
Дана Борисова выложила фотографию в Instagram
В Санкт-Петербурге мать морила голодом годовалого
Уфологи: Смерть Земли не выгодна пришельцам с
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не
Ксения Бородина срочно подыскивает няню для
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц изменил своей
Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет
В Оренбургской области двухлетний ребёнок
Аналитики: Россияне перестали покупать
Звезды «Дома-2» Тата и Валерий Блюменкранц
Во Владимирской области при столкновении фуры с
Дочь Галкина и Пугачевой демонстрирует навыки
В Красноярске школьники обстреляли детскую
В Самаре водитель без прав сбил женщину насмерть
В Приморском крае найден мертвым рыбак из Кореи
Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не
Автомобилисты в Сызрани запечатлели на видео
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений
Во Франции презентовали шампанское для
Просмотреть все новости