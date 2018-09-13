Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь перевернула ее жизнь

Ведущая Первого канала Елена Летучая теперь тщательнее следит за состоянием своего здоровья. В разгаре съемок и многочисленных перелетов ей пришлось взять вынужденный отпуск, так как она не могла продолжать работу, из-за пошатнувшегося здоровья. Также она призналась, что для нее это достаточно больная тема, и теперь она должна лучше следить за здоровьем. Врачи запретили ей частые перелеты и большие нагрузки на сердце.На сегодняшний день после длительного перерыва Летучая запускает на Первом канале новую программу, а также в Интернете появится ее шоу, которое называется «Летучий надзор без цензуры». Эти проекты подразумевают под собой перелеты, однако, телеведущая отметила, что летать она будет не чаще одного раза в месяц.