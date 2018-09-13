Елена Летучая призналась, что серьезная болезнь перевернула ее жизнь
В одном из интервью телеведущая Елена Летучая призналась, что болезнь заставила ее изменить ритм жизни. Проблемы со здоровьем вынудили ее взять отпуск.
Ведущая Первого канала Елена Летучая теперь тщательнее следит за состоянием своего здоровья. В разгаре съемок и многочисленных перелетов ей пришлось взять вынужденный отпуск, так как она не могла продолжать работу, из-за пошатнувшегося здоровья. Также она призналась, что для нее это достаточно больная тема, и теперь она должна лучше следить за здоровьем. Врачи запретили ей частые перелеты и большие нагрузки на сердце.
На сегодняшний день после длительного перерыва Летучая запускает на Первом канале новую программу, а также в Интернете появится ее шоу, которое называется «Летучий надзор без цензуры». Эти проекты подразумевают под собой перелеты, однако, телеведущая отметила, что летать она будет не чаще одного раза в месяц.
Ведущая Первого канала Елена Летучая теперь тщательнее следит за состоянием своего здоровья. В разгаре съемок и многочисленных перелетов ей пришлось взять вынужденный отпуск, так как она не могла продолжать работу, из-за пошатнувшегося здоровья. Также она призналась, что для нее это достаточно больная тема, и теперь она должна лучше следить за здоровьем. Врачи запретили ей частые перелеты и большие нагрузки на сердце.
На сегодняшний день после длительного перерыва Летучая запускает на Первом канале новую программу, а также в Интернете появится ее шоу, которое называется «Летучий надзор без цензуры». Эти проекты подразумевают под собой перелеты, однако, телеведущая отметила, что летать она будет не чаще одного раза в месяц.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:55