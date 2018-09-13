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Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не испытываю к Вике Романец ничего, кроме жалости!»

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова призналась журналистам, что не испытывает к своей экс-подруге и «разлучнице» Виктории Романец ничего, кроме жалости.

Ни для кого не является секретом, что на днях в социальных сетях произошел очень громкий скандал. В Сеть попала переписка бывшего участника прославленной телестройки «Дом-2» Антона Гусева с экс-супругой Евгенией Феофилактовой. По словам мужчины, именно Виктория Романец (нынешняя супруга Гусева) препятствует его общению с единственным наследником.

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не испытываю к Вике Романец ничего, кроме жалости!»

«Она назвала моего сына «дауном». Мы разводимся!» - заявил экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Антон Гусев.

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать», - написала Евгения Феофилактова в Сети.

Тем не менее, судя по всему, Антону и Виктории все-таки удалось в очередной раз уладить конфликт и примириться. Буквально сразу же после скандальной публикации, Гусев вышел на связь со своей бывшей супругой Евгений Феофилактовой, которую обвинил в том, что якобы именно она «слила» в Интернет семейные проблемы.

В свою очередь Евгения Феофилактова не стала ничего скрывать и заявила, что все, что она делает, это делается только ради безопасности ее единственного наследника Даниэля, за жизнь и здоровье которого она на сегодняшний день очень волнуется.

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не испытываю к Вике Романец ничего, кроме жалости!»

«Вряд ли адекватный человек будет разбрасываться столь неприятными словами в адрес других людей, а уж тем более ребенка. Бывший муж особо не горит желанием забирать Даниэля к себе, это происходит крайне редко. Жаль, конечно, ведь они так хорошо проводят время друг с другом. С одной стороны, я не хочу лишать Даниэля отца из-за женщины. Так что не знаю, что теперь делать», - поделилась бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова с журналистами «СтарХита».

Как бы там ни было, но обворожительная блондинка заявила, что ей все равно на то, как живет ее бывший супруг со своей нынешней женой. Для Евгении Антон Гусев – только отец ее наследника.

«После того, как нам поставили штамп о разводе, мне этот человек стал неинтересен. Одно могу сказать точно: я не пожелала бы женщине мужчину, который обсуждает ее в негативном плане с бывшей супругой. Это ужасно, это такое унижение! Может быть, когда-нибудь Антон одумается и поймет свои ошибки. После всего, что произошло я счастлива, что Бог отвел его от меня. Что я испытываю сейчас к Виктории? Ничего, кроме жалости», - продолжила Евгения Феофилактова.


Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не испытываю к Вике Романец ничего, кроме жалости!»

Стоит напомнить, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев прожили в счастливом браке примерно пять лет. Причиной расставания молодых людей стало предательство мужчины. Женя узнала о том, что супруг изменяет ей с ее близкой подругой Викторией Романец.

Невзирая на огромнейшее количество обид, звездной парочке все-таки удалось сохранить нормальные отношения ради общего наследника 5-летнего Даниэля. На сегодняшний день каждый обрел свое личное счастье.

Антон Гусев в очередной раз женился. Женой 29-летнего мужчины стала та самая «разлучница» Виктория Романец. В свою очередь Евгения Феофилактова встретила нового возлюбленного, которому смогла доверить не только себя, но и своего сына.

«Обязательно поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы. А пока скажу так: я несвободна, у меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием», - призналась журналистам бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова.


Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не испытываю к Вике Романец ничего, кроме жалости!»

К слову, на сегодняшний день многие пользователи социальных сетей поговаривают о том, что на самом деле Романец завидует Феофилактовой, ведь в свои 32 года Евгения является не только очень красивой девушкой и молодой мамочкой, но и успешной бизнесвумен. Равным образом, как Виктория подобными достижениями в свои тридцать лет по-прежнему не может прихвастнуть.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:45
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