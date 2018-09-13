Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова: «Не испытываю к Вике Романец ничего, кроме жалости!»

«Она назвала моего сына «дауном». Мы разводимся!» - заявил экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Антон Гусев.

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать», - написала Евгения Феофилактова в Сети.

«Вряд ли адекватный человек будет разбрасываться столь неприятными словами в адрес других людей, а уж тем более ребенка. Бывший муж особо не горит желанием забирать Даниэля к себе, это происходит крайне редко. Жаль, конечно, ведь они так хорошо проводят время друг с другом. С одной стороны, я не хочу лишать Даниэля отца из-за женщины. Так что не знаю, что теперь делать», - поделилась бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова с журналистами «СтарХита».

«После того, как нам поставили штамп о разводе, мне этот человек стал неинтересен. Одно могу сказать точно: я не пожелала бы женщине мужчину, который обсуждает ее в негативном плане с бывшей супругой. Это ужасно, это такое унижение! Может быть, когда-нибудь Антон одумается и поймет свои ошибки. После всего, что произошло я счастлива, что Бог отвел его от меня. Что я испытываю сейчас к Виктории? Ничего, кроме жалости», - продолжила Евгения Феофилактова.

«Обязательно поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы. А пока скажу так: я несвободна, у меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием», - призналась журналистам бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова.

Ни для кого не является секретом, что на днях в социальных сетях произошел очень громкий скандал. В Сеть попала переписка бывшего участника прославленной телестройки «Дом-2» Антона Гусева с экс-супругой Евгенией Феофилактовой. По словам мужчины, именно Виктория Романец (нынешняя супруга Гусева) препятствует его общению с единственным наследником.Тем не менее, судя по всему, Антону и Виктории все-таки удалось в очередной раз уладить конфликт и примириться. Буквально сразу же после скандальной публикации, Гусев вышел на связь со своей бывшей супругой Евгений Феофилактовой, которую обвинил в том, что якобы именно она «слила» в Интернет семейные проблемы.В свою очередь Евгения Феофилактова не стала ничего скрывать и заявила, что все, что она делает, это делается только ради безопасности ее единственного наследника Даниэля, за жизнь и здоровье которого она на сегодняшний день очень волнуется.Как бы там ни было, но обворожительная блондинка заявила, что ей все равно на то, как живет ее бывший супруг со своей нынешней женой. Для Евгении Антон Гусев – только отец ее наследника.Стоит напомнить, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев прожили в счастливом браке примерно пять лет. Причиной расставания молодых людей стало предательство мужчины. Женя узнала о том, что супруг изменяет ей с ее близкой подругой Викторией Романец.Невзирая на огромнейшее количество обид, звездной парочке все-таки удалось сохранить нормальные отношения ради общего наследника 5-летнего Даниэля. На сегодняшний день каждый обрел свое личное счастье.Антон Гусев в очередной раз женился. Женой 29-летнего мужчины стала та самая «разлучница» Виктория Романец. В свою очередь Евгения Феофилактова встретила нового возлюбленного, которому смогла доверить не только себя, но и своего сына.К слову, на сегодняшний день многие пользователи социальных сетей поговаривают о том, что на самом деле Романец завидует Феофилактовой, ведь в свои 32 года Евгения является не только очень красивой девушкой и молодой мамочкой, но и успешной бизнесвумен. Равным образом, как Виктория подобными достижениями в свои тридцать лет по-прежнему не может прихвастнуть.