Ксения Бородина срочно подыскивает няню для дочерей

Напомним, что Бородина никогда не скрывала, что справляться двумя детьми ей помогает няня, ведь 35-летней ведущей приходится много работать и физически посвящать все время дочерям она не может.Требования к женщине, которая будет присматривать за Теоной и Марусей просты: вполне приличный возраст 42-53 года, солидный опыт работы и умение находить общий язык с детьми.В свою очередь Бородина предлагает соискательницам проживание в доме и соответствующий гонорар, но сумму при этом молодая мама не озвучивает.Как и следовало ожидать, Бородина получила множество заявок от претенденток, а самые курьезные она даже озвучила.К примеру, одна женщина выдвинула свои условия работы: проживать она будет вместе с 10-летней дочерью.- написала Ксения в «сторис».