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Ксения Бородина срочно подыскивает няню для дочерей

Напряженный график работы заставляет ведущую «Дом-2» Ксению Бородину в срочном порядке подыскивать няню для своих дочерей. Об этом заявила сама звезда телестройки в своем Instagram.

Напомним, что Бородина никогда не скрывала, что справляться двумя детьми ей помогает няня, ведь 35-летней ведущей приходится много работать и физически посвящать все время дочерям она не может.

Ксения Бородина срочно подыскивает няню для дочерей

Требования к женщине, которая будет присматривать за Теоной и Марусей просты: вполне приличный возраст 42-53 года, солидный опыт работы и умение находить общий язык с детьми.

В свою очередь Бородина предлагает соискательницам проживание в доме и соответствующий гонорар, но сумму при этом молодая мама не озвучивает.

Как и следовало ожидать, Бородина получила множество заявок от претенденток, а самые курьезные она даже озвучила.

Ксения Бородина срочно подыскивает няню для дочерей

К примеру, одна женщина выдвинула свои условия работы: проживать она будет вместе с 10-летней дочерью.

«Конечно, можно, и с мужем тоже. Всех приютим!» - написала Ксения в «сторис».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:33
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