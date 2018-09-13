Ксения Бородина срочно подыскивает няню для дочерей
Напряженный график работы заставляет ведущую «Дом-2» Ксению Бородину в срочном порядке подыскивать няню для своих дочерей. Об этом заявила сама звезда телестройки в своем Instagram.
Напомним, что Бородина никогда не скрывала, что справляться двумя детьми ей помогает няня, ведь 35-летней ведущей приходится много работать и физически посвящать все время дочерям она не может.
Требования к женщине, которая будет присматривать за Теоной и Марусей просты: вполне приличный возраст 42-53 года, солидный опыт работы и умение находить общий язык с детьми.
В свою очередь Бородина предлагает соискательницам проживание в доме и соответствующий гонорар, но сумму при этом молодая мама не озвучивает.
Как и следовало ожидать, Бородина получила множество заявок от претенденток, а самые курьезные она даже озвучила.
К примеру, одна женщина выдвинула свои условия работы: проживать она будет вместе с 10-летней дочерью.
«Конечно, можно, и с мужем тоже. Всех приютим!» - написала Ксения в «сторис».
Напомним, что Бородина никогда не скрывала, что справляться двумя детьми ей помогает няня, ведь 35-летней ведущей приходится много работать и физически посвящать все время дочерям она не может.
Требования к женщине, которая будет присматривать за Теоной и Марусей просты: вполне приличный возраст 42-53 года, солидный опыт работы и умение находить общий язык с детьми.
В свою очередь Бородина предлагает соискательницам проживание в доме и соответствующий гонорар, но сумму при этом молодая мама не озвучивает.
Как и следовало ожидать, Бородина получила множество заявок от претенденток, а самые курьезные она даже озвучила.
К примеру, одна женщина выдвинула свои условия работы: проживать она будет вместе с 10-летней дочерью.
«Конечно, можно, и с мужем тоже. Всех приютим!» - написала Ксения в «сторис».