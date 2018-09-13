DS опубликовала в Сети промо-изображение кроссовера DS 3 Crossback

После этого кем-то в Сеть была выложена целая галерея снимков транспортного средства. Авто получило выступающую вперед сетку решетки радиатора с хромированной широкой окантовкой. В свою очередь решетка переходит плавно в переднюю оптику. А вот задняя часть модели отличается более традиционным, утонченным дизайном. Задние узкие фонари объединяются хромированной накладкой. На багажнике расположен спойлер со стоп-сигналом. Салон авто содержит цифровую панель приборов. Над ней размещается проекционный дисплей.Информация о технических характеристиках транспортного средства пока отсутствует. Согласно ожиданиям кросс наделят электродвигателем на 113 лошадиных сил, литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью на 50 кВт/час. Всё это обеспечит запас хода на 450 километров.