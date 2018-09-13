Смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами появится на рынке 4 октября

Девайс в этот день параллельно представят в рамках домашнего рынка в Сеуле, а также США. Основной особенностью V40 ThinQ является наличие в конструкции базовой современной камеры с тремя объективами. Речь идёт в основном о стандартной модификации, широкоугольном, версии телефото. Они все обладают разной разрешающей способностью. Примерно такой же набор предлагается флагманом Huawei P20 Pro.Информация о характеристиках устройства держится пока в секрете. При этом имеются данные, что LG V40 ThinQ имеет процессор Snapdragon 845. В модели используется 6,4-дюймовый дисплей. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ, ПЗУ – 64/128 ГБ. Это зависит от комплектации устройства. Согласно ожиданиям фронтальная камера получит также сдвоенный модуль.