Смартфон LG V40 ThinQ с пятью камерами появится на рынке 4 октября
Представители компании LG рассказали о дате анонса флагманской версии V40 ThinQ. В открытом доступе смартфон появится 4 октября.
Девайс в этот день параллельно представят в рамках домашнего рынка в Сеуле, а также США. Основной особенностью V40 ThinQ является наличие в конструкции базовой современной камеры с тремя объективами. Речь идёт в основном о стандартной модификации, широкоугольном, версии телефото. Они все обладают разной разрешающей способностью. Примерно такой же набор предлагается флагманом Huawei P20 Pro.
Информация о характеристиках устройства держится пока в секрете. При этом имеются данные, что LG V40 ThinQ имеет процессор Snapdragon 845. В модели используется 6,4-дюймовый дисплей. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ, ПЗУ – 64/128 ГБ. Это зависит от комплектации устройства. Согласно ожиданиям фронтальная камера получит также сдвоенный модуль.
Девайс в этот день параллельно представят в рамках домашнего рынка в Сеуле, а также США. Основной особенностью V40 ThinQ является наличие в конструкции базовой современной камеры с тремя объективами. Речь идёт в основном о стандартной модификации, широкоугольном, версии телефото. Они все обладают разной разрешающей способностью. Примерно такой же набор предлагается флагманом Huawei P20 Pro.
Информация о характеристиках устройства держится пока в секрете. При этом имеются данные, что LG V40 ThinQ имеет процессор Snapdragon 845. В модели используется 6,4-дюймовый дисплей. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ, ПЗУ – 64/128 ГБ. Это зависит от комплектации устройства. Согласно ожиданиям фронтальная камера получит также сдвоенный модуль.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45