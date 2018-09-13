Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит обновление, значительно повышающее производительность
Смартфон от Xiaomi Mi Max 3 обзавелся новым обновлением, которое должно существенно повысить его производительность. Ошибки, связанные с этим, а также со стабильностью работы, были исправлены.
Со старта выпуска устройства разработчики анализировали огромный смартфон на предмет разного рода ошибок. Не всегда возможно их исправить до момента начала продаж, потому исследование по выявлению неполадок происходило и во время реализации. Так во многом проще искать недочеты. С ростом количества людей, купивших продукт, предоставляется большая аудитория, каждый участник которой может обнаружить определенные ошибки, благодаря чему исправить их становится существенно проще.
Обновление распространится автоматически, участие пользователей не требуется, сперва пройдет небольшой тест на нескольких случайно выбранных устройствах. Это позволит доработать обновление в случае некорректной работы.
Со старта выпуска устройства разработчики анализировали огромный смартфон на предмет разного рода ошибок. Не всегда возможно их исправить до момента начала продаж, потому исследование по выявлению неполадок происходило и во время реализации. Так во многом проще искать недочеты. С ростом количества людей, купивших продукт, предоставляется большая аудитория, каждый участник которой может обнаружить определенные ошибки, благодаря чему исправить их становится существенно проще.
Обновление распространится автоматически, участие пользователей не требуется, сперва пройдет небольшой тест на нескольких случайно выбранных устройствах. Это позволит доработать обновление в случае некорректной работы.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:59