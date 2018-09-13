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Дана Борисова выложила фотографию в Instagram после пластической операции

Дана Борисова выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена на пятый день после пластической операции. Подписчики звезды отметили, что на её лице появились синяки.

Дана Борисова выложила фотографию в Instagram после пластической операции


Телеведущая опубликовала снимки в разделе Stories, на них крупным планом запечатлено её лицо. При этом на висках и щеках Даны Борисовой отчётливо видно крупные кровоподтёки, из-за них внешность теледивы выглядит, мягко говоря, не привлекательно, по всей вероятности они доставляют физический дискомфорт. По словам звезды, она идёт на поправку после операции, результатами которой осталась довольна. Скоро все следы корректировки исчезнут, тогда можно будет рассмотреть лучшую сторону пластики.

Ранее Борисова рассказывала поклонникам о том, что решила обратиться к пластическим хирургам. Она не скрывала того, что хотела пройти процедуру нитевого лифтинга, спустя год, все инструменты, которые использовали специалисты, должны рассосаться.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:28
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