В Санкт-Петербурге мать морила голодом годовалого ребенка
В городе Санкт-Петербург мать морила голодом своего сына. Ребенок в средней степени тяжести доставлен в больницу.
Как стало известно, мальчик 2017 года рождения поступил в больницу еще в субботу. После обследований врачи обнаружили у ребенка анемию и белково-калорийную недостаточность, это свидетельствует о том, утверждают медики, что мать его просто не кормила. Также малышу поставили диагноз «дистрофия».
Причины такого поведения матери выясняют сотрудники полиции.
Как стало известно, мальчик 2017 года рождения поступил в больницу еще в субботу. После обследований врачи обнаружили у ребенка анемию и белково-калорийную недостаточность, это свидетельствует о том, утверждают медики, что мать его просто не кормила. Также малышу поставили диагноз «дистрофия».
Причины такого поведения матери выясняют сотрудники полиции.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:15