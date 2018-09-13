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В Санкт-Петербурге мать морила голодом годовалого ребенка

В городе Санкт-Петербург мать морила голодом своего сына. Ребенок в средней степени тяжести доставлен в больницу.

В Санкт-Петербурге мать морила голодом годовалого ребенка


Как стало известно, мальчик 2017 года рождения поступил в больницу еще в субботу. После обследований врачи обнаружили у ребенка анемию и белково-калорийную недостаточность, это свидетельствует о том, утверждают медики, что мать его просто не кормила. Также малышу поставили диагноз «дистрофия».

Причины такого поведения матери выясняют сотрудники полиции.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:15
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